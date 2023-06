A magyar labdarúgó-válogatott gól nélküli döntetlent játszott Montenegró otthonában az Európa-bajnoki kvalifikációs sorozat harmadik játéknapján. A találkozót követően így értékelték a mérkőzést a főszereplők.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elmondta, összességében csalódott az eredmény miatt, mégsem lehet teljesen elégedetlen, hiszen a hazaiaknak több veszélyes lehetőségük is volt, így akár ki is kaphatott volna a magyar csapat.

Annak viszont örülhet a kapitány, hogy a válogatott sorozatban harmadik meccsén sem kapott gólt. Az Index azt kérdezte az olasz mestertől, szerinte ezenkívül volt-e más pozitívuma a mérkőzésnek.

Be kell látnunk, nem ez volt életünk legjobb összecsapása. Nem is feltétlenül csapatszinten, hiszen a játékosok betartották azt a taktikát, amelyet kértünk tőlük, egyénileg viszont többen is a tudásuk alatt játszottak. Neveket nem szeretnék mondani, de ha legalább 70 százalékot kiadtak volna néhányan magukból, akkor megnyertük volna a találkozót.

A magyar szövetségi kapitány főleg az első félidővel volt elégedetlen, leginkább pedig az nem tetszett neki, hogy a második labdákat rendre a hazaiak szerezték meg. „A második játékrészben már jobban figyeltünk a lepattanókra, ettől függetlenül hiányoltam az átlövéseket és az egyéni, váratlan megmozdulásokat, amelyek eldönthetnek egy olyan mérkőzést, amelyen ennyire mélyen védekezik a rivális.”

Rossi szerette volna tisztázni, hogy sohasem mondott olyat korábban, ami a montenegrói sajtóban és az ellenfél válogatottjánál szóba került, nevezetesen hogy Montenegró bármilyen, akár piszkos eszközöket is bevet a győzelemért. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a cserejátékosok szerepe kulcsfontosságú lehet, ezzel kapcsolatban pedig elárulta: Varga Barnabás és Csoboth Kevin is jól szállt be, bár utóbbi talán lehetett volna kicsit hatékonyabb, Kalmár Zsolt pedig szintén elvégezte a középpályán azokat a feladatokat, amelyet kértek tőle.

Miodrag Radulovics, a hazaiak szövetségi kapitánya büszke volt csapatára. „Az első félidőben domináltuk a játékot, a mi akaratunk érvényesült a pályán, kár, hogy nem tudtuk megszerezni a vezetést. A szerbek ellen is rászolgáltunk volna legalább az egyik pontra, itt most a győzelem is elérhető közelségben volt, ráadásul egy olyan válogatott ellen, amely korábban idegenben verte az angol és a német nemzeti együttest.

Az Index kérdésére végül úgy válaszolt, összességében félig üres a pohár, mert véleménye szerint csapata többet tett a győzelemért.

A győzelem hajszolásánál többet ér, ha nem kapunk ki

„Ha őszinték akarunk lenni, ebben a meccsben nem volt benne, hogy nyerünk – kezdte a meccs utáni értékelését az interjúzónában Dibusz Dénes. – Nem tudtunk komoly helyzetet kialakítani, nekik azért volt egy-két lövésük, akadt egy kapufájuk is, igaz, azt [Nagy] Ádi fejelte, de az is meleg szituáció volt. Azért megtapasztalva az előző selejtezősorozatban, amikor az albánok ellen oda-vissza egy nagyon hasonló mérkőzésen vereséget szenvedtünk, és ezzel kilőttük magunkat a kvalifikációt illetően, így ez a mérkőzés, látva az eredményt, nem rossz, és legalább nem kerültünk távolabb a céljainktól, igaz, közelebb sem kerültünk hozzájuk.”

A magyar válogatott játékát nézve az volt az érzésünk időnként, mintha úgy állnánk a mérkőzéshez, hogy az iksz nekünk itt bőven jó. Ezzel kapcsolatban faggattuk a Ferencváros kapusát.

Győzelmi szándékkal és győzelmi reményekkel érkeztünk ide – szögezte le gyorsan Dibusz, majd hozzátette: – Viszont azt gondolom, hogy az elmúlt években többször megégettük magunkat, és nem éreztük azt, hogy vannak olyan mérkőzések, amikor nem kell feltétlenül hajszolni a három pontot, mert többet ér az, ha nem kapunk ki. Úgyhogy a minimális elvárás magunkkal szemben tényleg az volt, hogy hozzuk le kapott gól nélkül, hogy ha nem találunk ellenszert a játékukra, ha nem tudunk olyan teljesítményt nyújtani, mint amilyenre a bolgárok ellen képesek voltunk, akkor ne essünk pánikba, ne erőltessük túl a dolgokat, hiszen egy-egy hiba végzetes lehet, és nem szerettünk volna rossz helyzetbe kerülni a folytatást illetően. Úgyhogy természetesen ez benne volt, és nyilván a múlt hibáiból szeretnénk is tanulni. Hosszú ez a sorozat, az, ha Montenegróban játszunk egy döntetlent, még nem a világ végét jelenti. Otthon meg lehet őket verni, látva ezt a mérkőzést, nem lehetünk elégedetlenek, annak ellenére, hogy a mérkőzés előtt csak a győzelem megszerzése volt a cél, és ez járt a fejünkben. Érezve, hogy mennyire nem találtuk a fogást, azt gondolom, ez egy aláírható eredmény lett a végén.

És mit írna alá kedden a litvánok ellen?

Egy kapott gól nélküli győzelmet, reméljük, hogy ez a sorozat folytatódik. Telt ház előtt hazai pályán a litvánokat meg kell tudni verni, hiszen az a célunk, hogy egyenes ágon kijussunk az Európa-bajnokságra, ehhez ez egy kötelező feladat. Ugyanakkor nagyon komolyan bele kell állni a mérkőzésbe, hiszen a mainál azért sokkal jobb teljesítményre lesz szükség.

Ádám Martin is hasonló gondolatokat fogalmazott meg az egy pontról.

„Jobb a nullánál, az biztos. Győzni szerettünk volna, de azt gondolom, a mai napon ennyi volt bennünk – kezdte értékelését a találkozón 60 percet kapó Ádám Martin. – Tudtuk, mire számíthattunk: rendkívül harciasak voltak, nagy lendülettel támadták a labdát, ahol csak tudtak, odavágtak. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű ellenük játszani.”

„Ezt a meccset le kell zárni magunkban, kielemezni a hibákat, és a tanulságokkal menni tovább, hiszen máris itt van a következő mérkőzés. Nem lebecsülve Litvániát, de úgy gondolom, hazai pályán azt a találkozót meg kell, hogy nyerjük. Ha így lesz, akkor lesz igazán nagy jelentősége annak, hogy Podgoricából is elhoztunk egy pontot. Próbálkoztunk, nem voltak ziccereink, de voltak lehetőségeink, amelyekből megnyerhettük volna a mérkőzést. De a legfontosabb ma az volt, ha már nem tudunk gólt szerezni, ne is kapjunk!” – zárta gondolatait a támadó.

„Szó sincs arról, hogy megleptek volna minket – értett egyet Ádámmal Sallai Roland. – Azt kaptuk tőlük, amire számítottunk, nekünk viszont egyáltalán nem volt jó napunk. Nem úgy jött ki a lépés, ahogy szerettük volna, nem voltunk elég gyorsak, és nem is tudtunk emiatt elég helyzetet kialakítani. Kicsit gyorsabban kellett volna járatnunk a labdát, de kár ezen morfondírozni. Bízom abban, hogy kedden sokkal jobb napot fogunk ki, és győzni tudunk majd.”

Azt gondolom, fontos pontot szereztünk. A mérkőzés előtt egymás között is azt beszéltük, hogy ha esetleg nem tudunk gólt rúgni, ne is kapjunk. Ez sikerült. Az egyik szemünk sír, a másik nevet

– tette hozzá azzal kapcsolatban, hogy a csapat két meccs után kapott gól nélkül, veretlenül áll, mindezt ráadásul úgy, hogy a szerbek mellett legnagyobb riválisnak tartott Montenegró otthonából csak hazavisz egy pontot.

„Túlzás lenne azt mondani, hogy boldogok vagyunk, de szerettük volna megköszönni a támogatást a szurkolóinknak” – reagált Kalmár Zsolt a felvetésre, a lefújás utáni pillanatban nem tűnt annyira csalódottnak a csapat.

Nem tudtuk úgy forgatni a játékot, érezhető volt, hogy alaposan felkészültek belőlünk. Védekezésben 5–3–2-t játszottak, nem volt elég területünk, így gyorsabban kellett volna járatnunk a labdát, de ez sem ment. A második félidőre jobban jöttünk ki, az utolsó tíz-tizenöt percben tudtuk úgy beszorítani őket, ahogyan az egész mérkőzésen szerettük volna. Ha az egész találkozót nézem, a játék képe alapján a döntetlen jó eredmény, még akkor is, ha a győzelemért jöttünk ide. Nagyon korai lenne most még megmondani, hogy kinek lehet értékesebb ez a pont, nekünk vagy Montenegrónak

– fogalmazott a 28 esztendős középpályás, aki csereként lépett pályára az összecsapáson.



A magyar labdarúgó-válogatottra legközelebb kedden vár megmérettetés, a Puskás Arénában Litvánia lesz a mieink ellenfele.

(Borítókép: Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Montenegró–Magyarország Európa-bajnoki selejtező mérkőzés után a Podgorica Városi Stadionban 2023. június 17-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)