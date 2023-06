„Világos, hogy a holnapi mérkőzést meg kell nyernünk – jelentette ki határozottan Marco Rossi a Telkiben tartott sajtótájékoztatón. – Ez egy kötelező feladat, a célunk az egyenes ági kijutás, ehhez pedig mindenképpen kell a három pont Litvániától.

Ezt attól függetlenül meg kell tennünk, hogy szépen játszunk-e, vagy sem, Hogy milyen stílusban futballozik Litvánia, és milyenben mi.

Többé-kevésbé jogos bírálatokat kaptunk az előző mérkőzés, főleg a montenegrói játék képe miatt. Szeretnénk örömet okozni a szurkolóinknak, ennek érdekében minden szakmai és emberi képességünket bevetjük majd” – felelte a kérdésre, hogy kötelező-e a győzelem Litvánia ellen.

Rossi újságírói kérdésre elárulta, a bolgár–litván találkozó elemzése mekkora segítséget jelentett a felkészülésben, tudva, hogy az északiak a meccs nagy részében emberhátrányban futballoztak Justas Lasickas kiállítása miatt, azaz vélhetően más stílust kellett alkalmazniuk, mint tizenegy a tizenegy ellen fognak a Puskásban.

„Láttuk a bolgárok elleni mérkőzésüket. Igyekeztünk alaposan felkészülni belőlük, már csak azért is, mert három mérkőzéssel ezelőtt váltottak kapitányt – emelt ki egy másik nehézséget az olasz szakember. – Igyekszünk felkészülni minden erényükből és gyarlóságukból is, ha akad ilyen. Bizonyították, hogy képesek hosszú időn át szenvedni és állni a sarat, ez kiderült Bulgáriában is. Jó hetven percig kontroll alatt tartották a meccset emberhátrányban is, ezzel pedig egy pontot el tudtak venni a riválistól. Tiszteletet érdemelnek, ahogy tiszteljük minden ellenfelünket. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal is, mi kik vagyunk. Nem vagyunk sztárok, vannak tehetséges, ügyes játékosaink, de ahhoz, hogy eredményesek lehessünk, az első perctől maximumot kell nyújtanunk” – fogalmazott a kapitány.

Rossi beszélt arról is, mekkora magabiztosságot adhat a csapatnak, hogy a legutóbbi három mérkőzését kapott gól nélkül hozta le a válogatott.

„A jó védekezéshez jól ki kell szolgálni a támadókat is: megfelelően kell segíteni őket. Montenegró ellen ebből hiányzott valami. Túl könnyen engedtük át a labdát az ellenfeleknek. Szerencsére ezeket sikerült még épp idejében kijavítanunk.”

Érdemes kiemelni Dibusz Dénes teljesítményét, aki a válogatottban mindig jól játszott, ahogyan a Fradiban is. Megérdemli az elismerést, a montenegrói teljesítményéért különösen. Amikor mi vagyunk az esélytelenebbek, tudjuk, hogy szenvedésre kell készülnünk, és azt bizonyítottuk, hogy tudunk a siker érdekében. Merőben más mentálisan, amikor az az elvárás, hogy domináljunk, a nyílt területeket mi védjük le. Ez Montenegró ellen nem ment.

„Gondolkoztunk néhány változtatáson. Nem a játékkal való elégedetlenség miatt. Sokan fogtak ki kellemetlen napot, talán Dénes kivételével az egész csapatra igaz ez. Nem ezért akarunk változtatni, ha fogunk, hanem azért, mert más jellegű mérkőzésre készülünk, mint a podgoricai volt. Most úgy látom, három poszton fogunk változtatni, mert szükségünk van a friss energiákra” – árulta el Marco Rossi.

„Jól sikerült a regeneráció, fizikálisan és mentálisan is frissek vagyunk, a különböző mérések is ezt mutatják. Ma még lesz egy edzésünk, és készen állunk a holnapi találkozóra – fogalmazott a válogatott védője, Szalai Attila. – Sajnos sok ki nem kényszerített hibával játszottunk Montenegró ellen, főleg a mérkőzés első félidejében. Az lesz a célunk, ez holnap kevesebbszer forduljon elő, a nagyobb koncentráció mellett pedig nagyobb lendületre, dinamikára is lesz szükségünk.”

Szeretnénk sokat birtokolni a labdát, ahogy Montenegró ellen is tettük, de átütő erő is kell majd mellé. Felkészültünk arra, ha a litvánok mélyen védekeznének. Megvan a haditervünk, hol lehetnek majd a védekezésben a rések, azok a zónák a kapujuk előtt, amit érdemes támadni, ahonnan remélhetőleg eredményesek lehetünk

– jelentette ki a meccstervvel kapcsolatban.

Beszélt arról is, személy szerint mennyire fáradt, elvégre a keretből övé a legtöbb játékperc 2023-ban.

„Jól érzem magam, nagyon örülök, hogy rengeteg mérkőzésen nagyon sok percet játszhattam mind a klubcsapatomban, mind a válogatottban. Egy labdarúgónak ez a legnagyobb áldás: három-négy naponta meccset játszani magas szinten. A mérleg másik serpenyőjében ott van az is, jobban kell figyelni a pihenésre, a regenerációra – úgy érzem, ebben is sokat léptem előre.”

A játékos a 35. meccsére készülhet a felnőttválogatottban. Ezzel kapcsolatban elmondta, úgy érzi, rengeteget tudott előre lépni az első találkozója óta.

„Úgy érzem, a játék minden aspektusában tudtam fejlődni, legyen szó labdás játékról vagy védekezésről az első, 2019 őszén lejátszott válogatottmeccsem óta. Hál’ istennek klubszinten is előrébb tudtam lépni, rengeteg rutint, tapasztalatot szerezni. Bízom abban, hogy jó úton járok.”

Zárásként arról beszélt, mennyire különleges élmény számukra, hogy ismét elkelt minden jegy a válogatott hazai tétmeccsére, ami immár hagyománynak is tekinthető.

„Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, mennyire boldoggá tesz minket, hogy tényleg minden mérkőzésünkön telt ház előtt, remek hangulatban léphetünk pályára.

Hatalmas megtiszteltetés és egyúttal felelősség is ez.

Szeretnénk meghálálni a bizalmat! – tette hozzá. – Nem számítunk könnyű mérkőzésre, Bulgáriában is megmutatták, mennyire kellemetlen ellenfelek tudnak lenni. Úgy értek el döntetlent, hogy a meccs jelentős részében emberhátrányban futballoztak. Ez mutatja az erejüket. Tiszteljük őket, ahogy minden ellenfelünket, de ezzel együtt győzni akarunk kedden este.”

„Minden mérkőzés pergős, hajtós, harcias találkozó. Úgy érzem, jól kezdtünk, a négy pont nem rossz. Természetesen nem vagyunk elégedettek a montenegrói döntetlennel, de a cél szempontjából – szeretnénk egyenes ágon kijutni az Európa-bajnokságra – fontos eredmény” – értékelte a csoport állását Szalai Attila.

Nem játszhat a litván csapatkapitány

Ami biztos: Fedor Cernych, a litván labdarúgó-válogatott csapatkapitánya nem játszhat kedden. A litván szövetség honlapja szerint a ciprusi AEL Limasszol balszélsője szombaton már az első félidőben megsérült, amikor a nemzeti csapat házigazdaként 1–1-es döntetlent játszott Bulgáriával, ezért nem léphet pályára a selejtezősorozat következő fordulójában – adta hírül a Magyar Távirati Iroda.

A jobbhátvéd Lasickas szintén nem léphet pályára a bulgáriai kiállítás miatt. A két kiesőt Armandas Kucys és Matijus Remeikis behívásával pótolta Edgaras Jankauskas szövetségi kapitány, mindkét futballista az U21-es válogatottból érkezett a felnőttkeretbe.

A magyar–litván Európa-bajnoki selejtező kedden 20.45-kor kezdődik a Puskás Arénában.

LABDARÚGÁS, EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

G CSOPORT, 4. FORDULÓ

Kedd 20.45: Magyarország–Litvánia