A 25 éves jobbhátvéd a nemrégiben Liverpoolhoz szerződő világbajnok Alexis Mac Allister bátyja, ő maga U23-as válogatottságig jutott eddig.

A saját nevelésű játékos a Boca Juniorsnál töltött kölcsönévét leszámítva csak az 1985-ös Libertadores-kupa-győztesnél szerepelt, eddig 154 tétmeccsen lépett pályára.

Már meg is indultak Belgiumban a találgatások, hogy melyik klubról lehet szó, és rekordbajnok Anderlecht nevét rögvest be is dobták, mivel a 34-szeres aranyérmes már korábban is szívesen igazolt argentin játékost, továbbá épp jobbhátvédet keres, és Mac Allister remek ár/érték arányú megoldás lehet a posztra, mivel a szerződésében foglaltak szerint 1,5 millió dollárért kivásárolhatják őt.

🚨Un club de Bélgica está listo para activar la cláusula de salida de Kevin Mac Allister para que deje Argentinos Juniors.

*️⃣El precio es de u$s 1.500.000 y se pactó en la última renovación, meses antes de que quede libre.

*️⃣De cerrarse, se iría los primeros días de julio. pic.twitter.com/GhXzdXTBxd — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 21, 2023

Kevin Mac Allister igazi sportolói családból származik, hiszen édesapja, Carlos, nagybátyja, Patricio, valamint két testvére, Alexis és Francis is profi futballista volt, vagy még most is az.

Az pedig jó eséllyel megtippelhető, hogy szülei kedvelhették a Reszkessetek, betörők! című filmeket...