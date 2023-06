A katari igazgatótanács és a Real Madrid képviselői szerdán ültek tárgyalóasztalhoz, és a PSG Community azt állítja, hogy kétszázmilliós vételárban állapodtak meg, de az összeg a különböző bónuszokkal akár 250 millió euróra is növekedhet. A bónuszokat a lejátszott mérkőzések, a gólok alakíthatják, de egy esetleges Aranylabda is jelentősen megdobná a francia támadó értékét.

🚨🚨🚨EXCLU @PSGCOMMUNITY_ Kylian Mbappé et le PSG, c’est TERMINÉ! ❌ L’attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L’Émir et Florentino Perez se sont mis d’accord pour un transfert de 250M€ (dont 50M€ de bonus). Toutes les infos exclusives: https://t.co/fTyJEHSpRx ◀️ pic.twitter.com/qWbTkvA5LG

Az átigazolásokkal kapcsolatban jól értesült Fabrizio Romano a spanyol Marca Rádióban azt mondta: „A PSG most akarja eladni Kylian Mbappét.”

Az el Larguero spanyol rádiós műsor is arról számol be, hogy a katari emír is jóváhagyta Mbappé eladását, és a Real Madridnak megvan a tőkéje az átigazoláshoz. Ugyanezt erősíti meg a szintén spanyol cadenaser.com is, ahol kiemelik, hogy a PSG van lépéskényszerben, ami rontja az alkuhelyzetét.