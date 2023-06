Az elmúlt egy hétben közölte a tavasz legjobbjait felsorakoztató ranglistáját a német futballmagazin, a Kicker, mely ismét rangos elismerésben részesített több, a Bundesligában játszó magyar válogatottat is.

A posztonkénti bontásban a legjobb helyezést az RB Leipzig támadó középpályása, Szoboszlai Dominik érte el, akit a hatodik legjobbnak választottak. A 22 esztendős labdarúgó ezzel megőrizte a téli rangsorban elfoglalt helyét, dicséretes, hogy a legjobb hatba rajta kívül csak Jamal Musiala tudott ismét bekerülni az őszi etap etalonjai közül. A Bayern üdvöskéje ezúttal az ötödik lett.

Érdekesség, hogy a Kickernél az a Dani Olmo lett a legjobb támadó középpályás, aki a Leipzigben a teljes idényt tekintve jóval kevesebb játékpercet kapott, mint Szoboszlai, valamint kevesebb gólt és gólpasszt is jegyzett. Tavasszal pedig mindössze egy gólja és két gólpassza volt a spanyolnak a bajnokságban, szemben Szoboszlai öt találatával.

A lap jellemzése szerint Olmo mellett a lipcsei kupagyőzelemben játszott főszerepe szólt leginkább. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Freiburg elleni elődöntőben, a találkozón ugyanis négy gólból vette ki a részét. Szoboszlairól azt írják: „Rendkívül tehetséges fiatal játékos, ám 22 évesen még kiegyensúlyozatlan a teljesítménye. Egy ideje azzal is vádolják, hiányzik belőle a kellő robusztusság, ha kemény ellenféllel találkozik, hamar megadja magát. Ettől eltekintve azonban megvan a klasszisa ahhoz, hogy csavarjon egyet bármelyik mérkőzés menetén, emellett kiváló a lövőtechnikája.”

A középhátvédeknél a szintén Lipcsében légióskodó Willi Orbán a hetedik legjobb lett.

A támadóknál Sallai Roland éppen csak nem fért be a legjobbak közé, a Kicker indoklása szerint ez azért történt így, mert „bár a szezon hajrájában négy meccsen hat kanadai pontot hozott, idény közben többször is halovány teljesítményt nyújtott, fegyelmi problémák miatt pedig az is megesett, hogy kitették a meccsnapi keretből”. De még ezzel együtt is említést érdemelt a Freiburgtól jó eséllyel távozó, 26 esztendős szélső…

Sallait egyébként az utóbbi időszakban az olasz élvonalban szereplő Lazióval, Szoboszlait az angol Premier League-ben szereplő Newcastle Uniteddal és a Liverpoollal boronálták össze.