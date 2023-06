A kétszeres válogatott Kiss Tamás a lila-fehérek második nyári érkezője, akik korábban megszerezték az előző idényben kiesett Honvéd védőjét, Tamás Krisztiánt is.

Tetszik az irány, amerre az Újpest elindult, ráadásul Magyarország egyik legnagyobb klubjáról beszélünk, ahol az elmúlt években többen is újjászülettek, és válogatott szintig építették fel újra magukat – nyilatkozta Megyeri úti székfoglalójában a legutóbb Felcsúton futballozó szélső. – Nekem is ez az egyik célom, hiszek magamban és abban, hogy sokkal többre vagyok képes. Mindezek mellett azt is alig várom, hogy a legendás újpesti szurkolók előtt futhassak ki a Szusza Ferenc Stadion gyepére!