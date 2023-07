A korábbi kiváló középpályás a Barcelona akadémiájáról került az Arsenalhoz 2003-ban, az „ágyúsokkal” nyolc év alatt FA-kupát és angol Szuperkupát nyert, és döntőzött a Bajnokok Ligájában.

Épp az akkori győztes Barcelona vitte el 34 millió euróért 2011-ben, tagja volt az európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot is nyerő gárdának, lett spanyol bajnok és Király-kupa-győztes, nyert még két helyi Szuperkupát is.

Három év után visszatért Londonba, de már a Chelsea-hez, a „kékek” 33 milliót fizettek a játékjogáért, és két Premier League-aranyat, valamint egy-egy FA- és Ligakupát nyertek a spanyol irányítóval.

Pályafutása érdemi részét Monacóban zárta, de tavaly még aláírt az olasz másodosztályban szereplő Comóhoz, ugyanakkor nem töltötte ki a második évét a szerződéséből.

– írta a spanyol válogatottal 2008 és 2012 között két Eb-t és egy vb-t is nyerő 36 éves középpályás, majd hálát adott mindenkinek, aki segítette őt a karrierje során.

Három nyelvet is megtanultam, az utazásom során felnőttem, és érett ember lettem. Olyan tapasztalatokkal gyarapodtam, amiket nem gondoltam volna, hogy akár valaha is csak megközelítek majd. Nem szomorkodom, mert hamarosan új utat kezdek, a Como tartalék- és utánpótláscsapatánál fogok edzősködni. Ez egy olyan klub és olyan projekt, amiért nem is lelkesedhetnék jobban. Ez a csapat az első pillanattól kezdve elnyerte a szívemet, karrierem szempontjából tökéletes pillanatban keresztezték útjaink egymást. Mindent beleadok ebbe az új kalandba. Úgyhogy 20 hihetetlen, áldozatokkal, örömmel és szenvedéllyel teli év után eljött az idő, hogy újra köszönetet mondjak, és elköszönjek a világ legcsodálatosabb sportjától. Minden percét imádtam