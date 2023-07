Marco Rossi szövetségi kapitány szerint Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása a magyar labdarúgó-válogatott szempontjából is jelentős lépés. A 22 esztendős középpályást, aki nemzeti tizenegyünk csapatkapitánya, vasárnap délután jelentette be a 19-szeres angol bajnok. Ő lett a klub harmadik legdrágábban szerződtetett futballistája.

Először is nagyon örülök neki, hogy Dominik a Liverpool játékosa lett, hiszen ez azt jelenti, hogy a világ legerősebb bajnokságának egyik topcsapatában, topjátékosokkal és egy topedzővel dolgozhat majd együtt

– mondta az mlsz.hu-nak Marco Rossi.

Az olasz szakember kiemelte: a középpályás nagyon fiatal, hiszen még csak 22 éves, így fizikai, taktikai és technikai szempontból is hatalmas potenciál van még benne.

„Amit a Liverpoolnál végzendő munka és a Premier League-ben való szereplés egész biztosan ki is hoz majd belőle, hiszen kétség sem férhet hozzá, hogy mindez segíteni fogja a fejlődését. Még akkor is, ha esetleg az elején nem fog mindig 90 percet játszani” – fogalmazott a Magyar Távirati Iroda által idézett kapitány.

Marco Rossi szerint Szoboszlai jó pár év múlva lesz csak játéktudása csúcsán.

De a folyamatos fejlődése addig is hatalmas segítség lesz a válogatott számára, miközben még fontosabbá és fontosabbá fog válni a számunkra, ő pedig egyre profibb és jobb játékos lesz napról napra. Az, hogy a Liverpool hatalmas összeget volt hajlandó fizetni érte, azt mutatja, hogy Dominik megszerzése milyen sokat ért nekik, és bár az is igaz, hogy az átigazolása anyagi része a legkevésbé érdekes aspektus a válogatott szempontjából, ám mégis beszédes

– mondta Rossi.

A magyar válogatott csapatkapitánya az RB Leipzigtől igazolt a Liverpool FC-hez. A sajtó szerint a játékos kivásárlási ára 70 millió euró (26 milliárd forint) volt – magyar futballistáért még soha nem adtak ekkora összeget.

A 19-szeres angol bajnok hivatalos honlapján Jürgen Klopp menedzser hosszasan magasztalta a magyar futballistát, akinek szerződtetését úgy jellemezte, egyszerre szól a Pool jelenének és jövőjének – ugyanis óriási fejlődési potenciált lát az általa már most is nagyon nagyra tartott játékosban.

Még a sokszor kritikus hazai futballszurkolók többsége is elismeri, Szoboszlai Dominik a hátunk mögött hagyott idényben a Bundesliga egyik legjobb középpályásává nőtte ki magát. Az RB Leipzig színeiben nyújtott teljesítményével a német és nemzetközi szaklapok elismerése mellett sikerült a Liverpool érdeklődését is kivívnia. Elemzésünkben arra adunk választ, Klopp taktikájához hogyan illeszkedik a 22 éves magyar, és miért érhetett 70 millió eurót is az angol sztárcsapatnak.

Szoboszlaival május végén Lipcsében készített exkluzív interjút az Index a bajnoki idény utolsó mérkőzése után, de még a Német Kupa döntője előtt. Beszélgettünk a csapatváltásról, a nyomás- és kudarctűrésről, jól elsült edzőváltásról és a Marco név varázsáról. Mesélt nekünk kutyatartásról, néha túlzásba vitt konzolozásról és a karrierépítésével kapcsolatos dilemmákról is.

(MTI/Index)