A németek úgy tudják, a klubvezetés úgy döntött, továbbra is számít Sallai Roland játékára, akit így csakis abban az esetben engednek el a nyáron, ha „visszautasíthatatlan ajánlat érkezik érte”. A lap megjegyzi, a Freiburgra semmiféle nyomás nem is nehezedik, ugyanis a 42-szeres magyar válogatott labdarúgó szerződése további két évig érvényes, így jövő nyáron is jó pénzt kaphatnak még érte.

Sallait korábban az SS Lazióval és az Európa-liga-győztes Sevillával boronálták össze, és tavasszal az is előfordult, hogy vezetőedzője, Christian Streich „gondolkodási időt adva neki” nem nevezte egy bajnokira.

A 26 éves szélsőnek nem volt könnyű szezonja a Bundesligában, ősszel ugyanis súlyos sérülést szenvedett, a klubtól származó információk szerint csak a szerencséjének köszönhette, hogy a szeptember 3-ai, Leverkusen elleni bajnokin nem vakult meg a fél szemére – arccsonttörése után novemberben térhetett csak vissza a pályára. Végül az idényt 27 tétmeccsen pályára lépve – remek hajrával – két góllal és hét gólpasszal zárta.

A Kickernél közel járt ahhoz is, hogy támadóposzton bekerüljön a 2022–2023-as évad legjobbjai közé, végül azonban csak említésig jutott. A piacvezető német sportlap tradicionális toplistájának szerkesztői – mely a támadó középpályások között Szoboszlai Dominikot a hatodik helyre tette – azt írták:

Bár a szezon hajrájában négy meccsen hat kanadai pontot hozott, idény közben többször is halovány teljesítményt nyújtott, fegyelmi problémák miatt pedig az is megesett, hogy kitették a meccsnapi keretből.

A Bild megjegyzi, hiába a klubvezetők szándéka, Sallai csapatváltása így sem kizárható, a játékos és környezete ugyanis még mindig jobban preferálná a környezetváltozást.

Bárhogyan is alakultak az elmúlt szezonjai, egyvalami biztos volt Sallaival kapcsolatban, ez pedig a megkérdőjelezhetetlen helye a magyar labdarúgó-válogatottban: 42 meccsen szélsőként igen jó góltermésnek számító tíz találatnál jár meggypirosban.