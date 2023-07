Szoboszlai Dominik érkezését vasárnap jelentette be a Premier League-sztárcsapat, a 70 millió euróért megszerzett futballistával készült interjú egyik kérdéseként pedig természetesen előkerült a nyolcas mezszám kiválasztása is.

– mondta Szoboszlai Dominik a Liverpool honlapjának.

A nevezett tetoválás egy Gerrardhoz társított idézet, miszerint: „A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül semmit sem ér.”

Ez a felirat a magyar válogatott csapatkapitányának bal alkarját díszíti:

