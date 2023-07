Mint arról vasárnap beszámoltunk, a magyar válogatott csapatkapitánya az RB Leipzigtől igazolt a Liverpool FC-hez. A sajtó szerint a játékos kivásárlási ára 70 millió euró (26 milliárd forint) volt – magyar futballistáért még soha nem adtak ekkora összeget.

Egyelőre még kavarognak az érzelmeim, de természetesen óriási büszkeség ez, és úgy gondolom, nagyon komoly dolog, hogy egy magyar játékos idáig el tudott jutni

– nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a magyar válogatott csapatkapitányának édesapja, aki úgy fogalmazott: „nem mindennapi dolog a Liverpoolban futballozni”.

A 22 éves középpályás leigazolását vasárnap jelentette be hivatalosan a Pool, a folyamatról Szoboszlai Zsolt azt mondta, nagyjából három-négy napig tartott a komolyabb érdeklődéstől a szerződés aláírásáig.

„Jól kezelte a körülötte lévő felhajtást, szerintem ez látható és érezhető a nyilatkozataiból, illetve a viselkedéséből is. Salzburgban megedződött, Lipcsében erre rátett egy lapáttal, úgyhogy úgy kezelte a dolgokat, ahogyan azt egy élsportolónak kell. De nyilván ő is nagyon boldog” – mondta Szoboszlai Dominik édesapja, aki szerint a német Bundesliga nagyon jó bajnokság, ami jól felkészítette a fiát a Premier League-re.

A játéktudása, a habitusa és a karaktere megvan ahhoz, hogy be tudjon illeszkedni a Liverpoolba, de tudjuk, hogy Angliában erőltetett menet egy szezon, benne az FA-kupával és a Pool esetében most az Európa-ligával. Meccs lesz bőven, és bízom benne, hogy minél több lehetőséget fog kapni, ezek alkalmával pedig bizonyítani tudja, hogy ott van a helye, akkor pedig a határ a csillagos ég

– fogalmazott az MTI által idézett Szoboszlai Zsolt. Hozzátette, biztos abban, hogy a fia leigazolása tervszerű döntés a Liverpool részéről, a szakmai stáb pedig majd eldönti, hogy mi lesz a pontos feladata a csapatban.

Még a sokszor kritikus hazai futballszurkolók többsége is elismeri, Szoboszlai Dominik a hátunk mögött hagyott idényben a Bundesliga egyik legjobb középpályásává nőtte ki magát. Az RB Leipzig színeiben nyújtott teljesítményével a német és nemzetközi szaklapok elismerése mellett sikerült a Liverpool érdeklődését is kivívnia. Elemzésünkben arra adunk választ, Klopp taktikájához hogyan illeszkedik a 22 éves magyar, és miért érhetett 70 millió eurót is az angol sztárcsapatnak, mi is lehet a Szoboszlai Zsolt által is említett tervszerűség az átigazolás mögött.

A 19-szeres angol bajnok hivatalos honlapján Jürgen Klopp menedzser hosszasan magasztalta a magyar futballistát, akinek szerződtetését úgy jellemezte, egyszerre szól a Pool jelenének és jövőjének – ugyanis óriási fejlődési potenciált lát az általa már most is nagyon nagyra tartott játékosban.

Szoboszlaival május végén Lipcsében készített exkluzív interjút az Index a bajnoki idény utolsó mérkőzése után, de még a Német Kupa döntője előtt. Beszélgettünk a csapatváltásról, a nyomás- és kudarctűrésről, jól elsült edzőváltásról és a Marco név varázsáról. Mesélt nekünk kutyatartásról, néha túlzásba vitt konzolozásról és a karrierépítésével kapcsolatos dilemmákról is.

A magyar középpályás klubváltásával kapcsolatos további reakciókat itt gyűjtöttük össze!

(MTI/Index)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik 2023. július 2-án. Fotó: Andrew Powell / Liverpool FC / Getty Images)