Ahogyan azt korábban az Index is megírta, Dárdai Pál legkisebb fia, Bence is a Hertha első számú csapatával kezdte meg a felkészülést a következő szezonra. Az U17-es német válogatottal Magyarországon Eb-aranyérmet nyerő játékos nem tétlenkedik, egy szombati edzőmérkőzésen első gólját is megszerezte az együttesben.

A berliniek a Young Boys otthonában léptek pályára, és bár a mérkőzést 4–2-re elveszítették, a csereként pályára lépő Dárdai Bence bombagóllal szépített a 72. percben, amikor a svájciak már 3–0-ra vezettek.

A 17 éves játékos csapata második találatában is főszerepet vállalt, remek ütemben ugratta ki Wilfried Kangát, akit a hazaiak kapusa a 16-oson belül buktatott, a büntetőt pedig az elefántcsontparti támadó értékesítette.

A Hertha az előző szezonban utolsó lett a Bundesligában, így a következő szezonban a német másodosztályban futballozik majd.