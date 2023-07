Visszatérhet a Fradiba a korábbi közönségkedvenc

Egyelőre nem dőlt még el az AS Romát erősítő Paulo Dybala jövője, akit bár szeretne megtartani az olasz alakulat, több topklub is szívesen látná a soraiban. Az egyik ilyen a Chelsea, ahol ráadásul Mauricio Pochettino személyében argentin edzője lehetne, ráadásul ha midnez nem lenne elég, válogatottbeli csapattársa is felcsapott „ügynöknek”.

Enzo Fernández ugyanis a hírek szerint kapcsolatban lépett Dybalával és arról győzködi, csatlakozzon a londoni alakulathoz. A 29 éves támadónak 2025 júniusáig van szerződése a rómaiakkal, ám olasz források szerint a kivásárlási ára mindössze 10 millió euró körül mozoghat, amelyet a Chelsea könnyedén kifizethet érte.