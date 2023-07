„Szoboszlai rendkívül ígéretesen játszott a Bundesligában, de Christopher Nkunku elvesztése fájóbb, hiszen ő már Németországban is sztár volt, míg Szoboszlai még csak az efelé vezető úton halad. Úgy gondolom, Szoboszlai jó pénzt hozott a Lipcsének, amiből már el is kezdhetik keresni az utódját. Az biztos, hogy a 22 éves középpályás jó játékos, de még közel sem nevezném szupersztárnak” – mondta néhány napja a magyar válogatott csapatkapitányáról Christian Falk, a legolvasottabb német napilap, a Bild szakírója.

Nem láthatjuk előre, hogyan fog teljesíteni Szoboszlai a világ legerősebb bajnokságában, mindössze reménykedhetünk, és szurkolhatunk a magyar futballistának. Azt viszont megnézhetjük, kik voltak az „elődjei”, azaz a Liverpool korábbi, legdrágább átigazolásai. Mert attól még, hogy bankot robbantanak valakiért, közel sem biztos, hogy személyében a csapat következő legendáját találták meg.

Kezdjük rögtön a száraz tényekkel: a Szoboszlai Dominikért kifizetett 70 millió euró egyben azt is jelenti, hogy a magyar játékos a hatszoros BEK/BL-győztes klub történetének harmadik legdrágább igazolása.

Szoboszlainál többet csak Darwin Núnezért és Virgil van Dijkért fizettek Liverpoolban, előbbiért nagyjából 85 millió fontot, míg a holland védőért 76 millió fontot.

Nos, az már kiderült, hogy Van Dijk finoman szólva is megérte az érte kicsengetett milliókat, míg az uruguayi támadó egyelőre csak egy szezont futballozott Angliában, az pedig még csak a jövő zenéje lesz, hogy tényleg megérte-e az árát. A teljesítményével ugyanis erre még nem feltétlenül szolgált rá.

A lista harmadik helyén

És ekkor érkeztünk el a lista harmadik helyéig, tehát Szoboszlai Dominikig. A Liverpoolnak nem volt más választása, a magyar támadó játékjogáért ki kellett fizetnie a 70 millió eurós kivásárlási árat, amit végül meg is tett. Ezzel egyszersmind történelmet írt a magyar labdarúgásban: soha nem fizettek ennyit honi labdarúgóért! A megállapítás még akkor is igaz, ha a magyar utánpótlásnak igazából csak érintőlegesen van köze Szoboszlai sikeréhez. A 24 milliárd forintnak megfelelő vételár viszont közel sem jelenti azt, hogy a 22 éves középpályás sikere garantált Angliában.

Elég csak a Liverpool legdrágább átigazolásait felvonultató lista ötödik helyére tekinteni, ahol azt a Naby Keitát találjuk, akinél nagyobb mellélövés talán nem is volt a klub történelmében.

A most 28 éves guineai nagyjából hasonló utat járt be, mint Szoboszlai, olyan téren egészen biztosan, hogy Keita is Salzburgból Lipcsébe, majd onnan érkezett az angol élcsapathoz. 2018-ban az addig remeklő Keitában látták a megoldást a liverpooli középpálya problémáinak megoldására, így 54 millió fontot sem sajnáltak érte. Robbantották a bankot, és kivásárolták őt a német csapatból.

A guineai sztárjelölt rögtön megörökölte a nyolcas mezszámot – ezzel hatalmas felelősséget vett a nyakába –, de a hozzá fűzött nagy reményeket megközelítőleg sem tudta beváltani. Ehhez persze hozzátartozott az is, hogy Jürgen Klopp őrületes vételára ellenére sem vele számolt mint a középpálya első opciója, hanem előnyben részesítette a Jordan Henderson, Gini Wijnaldum és Fabinho alkotta hármast. Keita a kezdetleges kevés játéklehetőség mellett rendkívül sérülékeny volt, többször küzdött izomsérüléssel, ami szintén hátráltatta abban, hogy kamatoztassa a rá költött milliókat.

Rengeteg mérkőzésen nem léphetett pályára sérülései miatt, a 2020–2021-es szezonban mindössze 522 játékpercet számlált az angol élvonalban, és mindössze 25 találkozón számítottak rá a kezdőcsapatban. Annak ellenére, hogy hatalmas várakozások övezték a guineai labdarúgó érkezését, egyáltalán nem tudott meghatározó játékosa lenni a Poolnak, és

ötéves szerződése lejárta után idén nyáron ingyen távozott a Werder Bremenhez.

De nemcsak Keita szerződtetése sült el balul a közelmúltban, elég csak 2015-ig visszautazni az időben, amikor több mint 40 millió fontért igazolták le Christian Bentekét az Aston Villától.

A belga támadó klubváltása előtti három szezonjában összesen 49 gólt szerzett, így a liga egyik legjobb formában lévő támadója volt. Ennek ellenére vételéra már akkor is túlzónak tűnt, mivel 2015 nyarán taksálták a legmagasabb összegre piaci értékét, körülbelül 35 millió euróra, viszont ennél több mint 10 millió euróval fizetett érte többet a Liverpool.

Ezek után következne az, hogy összefoglaljuk az immár 32 éves támadó Liverpool-mezben elért eredményeit, de Benteke mindössze egy szezonon keresztül futballozott az Anfield Roadon, így összegzésünk viszonylag rövidre sikerült.

Nem tartott sokáig a 45-szörös belga válogatott regnálása Liverpoolban: 14 bajnoki mérkőzésen kapott lehetőséget, minden sorozatot figyelembe véve pedig 10 gólt szerzett. Egyetlen emlékezetes pillanata a Manchester United ellen szerzett akrobatikus gólja volt, de összességében nagyon rosszul sült el a klubváltás, és egy szezon után továbbadták a Crystal Palace-nak 28 millió euróért, ami jelentős veszteséget jelentett a klubnak. Benteke azóta már a tengerentúli ligában, az MLS-ben futballozik a D.C. United színeiben.

41 millió euró a „kukában”

És ha már a félresikerült támadóigazolásoknál tartunk, nem mehetünk el a talán az egész futballtörténelem egyik legemlékezetesebb baklövése mellett.

2011 januárjában a Liverpool 41 millió eurót fizetett – amely akkoriban még bődületesebb pénznek számított – a Newcastle United csatáráért, Andy Carrollért. A hórihorgas támadó játékjogáért fizetett összeg hatalmas kockázatot jelentett a klub számára, és mint kiderült, nagy veszteség és bukás lett a vége. Szó se róla, az akkor 23 éves csatárnak voltak jó pillanatai Liverpool-mezben, de a teljesítménye rendkívül hullámzó volt, így másfél év után már kölcsön is adták a West Ham Unitednek.

A „Kalapácsosok” végül 2013-ban vásárolták meg Carrollt 17 millió euróért, a Liverpool így két év alatt közel 25 millió euró veszteséget könyvelhetett el a transzferrel. Érdekesség, hogy az angol támadó pályafutása ezután meredeken lefelé ívelt, 2021 nyarán már klub nélküli, szabadon igazolható volt, azóta pedig másodosztályú csapatokban igyekszik helytállni. Jelenleg, 34 évesen a Reading labdarúgója, piaci értéke 300 ezer euró.

Van, akiből klublegenda lehet

De hogy ne kizárólag a rosszul elsült liverpooli igazolásokat vegyük górcső alá: természetesen ennél sokkal több olyan igazolása volt a csapatnak, amely beváltott minden hozzá fűzött reményt, és az utolsó fontig megérte az árát. Említhetjük például Mohamed Szalaht, aki posztján a világ legjobbjai között szerepel, számos Liverpool-siker – többek között egy Bajnokok Ligája-győzelem – főkolomposa volt, miközben a vételára még a 40 millió fontot sem érte el 2017-ben, amikor az AS Romától Liverpoolba igazolt.

Az egyiptomi válogatott szélső 231 angol élvonalbeli mérkőzésen 139 gólt szerzett, emellett pedig kiosztott 64 gólpasszt. Mit ne mondjunk, a 31 éves labdarúgó talán a Liverpool történetének egyik legjobb igazolása volt, és még mindig a csapat első számú gólfelelőse és sztárja.

És ha már a Roma, szintén az olasz csapattól érkezett 2018 nyarán Alisson, a brazil válogatott kapus pedig posztján a világ egyik legjobbjává nőtte ki magát liverpooli évei alatt. Jürgen Kloppék több mint 55 millió fontot fizettek a játékjogáért, de mint Szalahnál, a brazilra ráköltött összes font is már kamatostul visszajött a kasszába.

Remélhetőleg a Szoboszlai Dominikra kifizetett 70 millió euró is megtérülő befektetés lesz. Egy dolog biztos, minden adott a magyar középpályás számára, hogy az évek során a Liverpool meghatározó játékosa legyen.

(Borítókép: Getty Images)