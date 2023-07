A ferencvárosiak talán az indokoltnál is magabiztosabbak voltak az összecsapást megelőzően, főleg az odavágón mutatott teljesítményüket követően hatottak furcsán a klub közösségi médiájában megjelent „Jó reggelt, fontos hét első napjára ébredtünk, ezen a héten fogunk továbbjutni a BL második fordulójába!”, valamint a „Svéd bajnok vár ránk a BL-ben, mert az biztos, hogy mi továbbjutunk” posztok.

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző mindenesetre három helyen változtatott a kezdőcsapaton a múlt hét keddi, első mérkőzéshez képest: Cissé, Esiti és Marquinhos helyén Knoester, Gojak és Abu Fani kapott lehetőséget, így álltak fel a zöld-fehérek:

Dibusz – Botka, S. Mmaee, Knoester, Civic – Baráth, Gojak – Abu Fani, Zachariassen, A. Traoré – Varga B.

A mérkőzés ünnepélyes kezdőrúgását a Nemzet Színésze, a gyerekkora óta ferencvárosi szimpatizáns Bodrogi Gyula végezte el, az FTC és a Nemzeti Színház stratégiai együttműködési megállapodásának afféle megpecsételéseként.

A magyar bajnok a várakozásoknak megfelelően az első pillanattól magához ragadta a kezdeményezést, az első öt percben kis túlzással át se lépték a térfelet a vendégek. Amikor viszont igen, abban nem volt köszönet: előbb Pavlovics megpattanó lövését tolta ki a léc alól Dibusz nagy bravúrral, a szögletet követően pedig Civic buktatta teljesen feleslegesen Faerőt, a Klaksvík pedig jogos büntetőhöz jutott.

Árni Frederisberg állt a labda mögé, aki védhetetlenül lőtt a bal alsó sarokba – a jobbra vetődő Dibusznak akkor sem lett volna esélye, ha eltalálja az irányt... (0–1)

Az addig is szinte 10 emberrel védekező KÍ játékosai innentől kezdve minden lehetőséget megragadtak, hogy húzzák az időt és

A 20. percben jegyezhettük fel az első hazai lehetőséget, Botka Endre jobb oldalról érkező beadást Varga Barnabás fejelte a kapu fölé tíz méterről. A félidő feléig a hátrány ellenére türelmes volt a ferencvárosi publikum, az ivószünet alatt viszont felcsendült az „ÉBRESZTŐ! ÉBRESZTŐ!” rigmus – más kérdés, hogy ezt a kezdőben túlnyomórészt légiós játékosok mennyire értették...

Mivel fél óra elteltével sem változott az eredmény és a Fradi játéka sem kapott új lendületet, a közönség az iméntinél keményebb szavakat kezdett el skandálni, aztán a 34. percben teljesen elnémult...

Traoré ugyanis labdát veszített a jobb szélen, Kronberg centerezését pedig rendkívül rosszul lőtte kapura Pavlovics, amely így viszont tökéletes lett a hosszún üresen álló Frederiksbergnek, aki két méterről az üres kapuba passzolt, 0–2.

Teljes volt a döbbenet, nemcsak a lelátón, hanem a pályán is, pedig a teljes hidegzuhany a júliusi forróságban még hátra volt. Alig kezdődött el ugyanis a négyperces hosszabbítás, Luc Kassi egy előre vágott labdával a saját térfeléről iramodott meg a jobb szélen, majd a kapujából kint álló Dibusz mellett 22 méterről a kapuba lőtt, a magyar kapus mellényúlt a labdának, így alaposan benne volt ebben a gólban (0–3).

Szünetben tehát hárommal vezetett a Klaskvík a Groupama Arénában...

Habár nem voltunk ott a ferencvárosi öltözőben, aligha rakták zsebre a játékosok, amit Csercseszovtól kaptak, aki ennek ellenére a szünetben csupán kettőt cserélt, Gojak és Baráth helyére Mohamed Ali Ben Romdhane és Cebrails Makreckis érkezett.

A lendület és a kreativitás azonban továbbra is hiányzott a zöld-fehérek játékából, a feröeriek pedig kishíján a negyedik góljukat is megszerezték: ezúttal a Knoester bizonytalankodott és vette el tőle a labdát a harmadik találatot szerző Kassi, aki kapura tört, biztos, ami biztos még ki is cselezte a hollandot, mielőtt kapura lőtt, Dibusz viszont ezúttal hatalmasat védett, a kipattanót pedig tisztázták a társak.

Közben az FTC orosz mestere ifjabb Lisztes Krisztiánt és Kwabena Owusut is beküldte, Traoré és Zachariassen jöttek le a pályáról. Egy óra elteltével (!) a Fradinak továbbra sem volt kaput eltaláló kísérlete és bár az imént beállt Owusu egy szöglet után közel járt a szépítéshez, a hosszú oldali kapufánál helyezkedve mellé fejelt egy szögletet követően.

Cikkünk folyamatosan frissül!

(Borítókép: Dibusz Dénes a Ferencváros (j) és Árni Frederiksberg a feröeri Kí Klaksvík játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája 1. selejtező fordulójában játszott Ferencváros TC - Kí Klaksvík visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2023. július 19-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)