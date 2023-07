A Ferencváros kínos hazai veresége a feröeri KÍ Klaksvík elleni Bajnokok Ligája-selejtezőben megihlette a mémgyárosokat is. Mutatjuk a legjobb alkotásokat.

Ahogy arról beszámoltunk, a Ferencváros hazai pályán 3–0-s vereséget szenvedett a feröeri KÍ Klaksvík elleni Bajnokok Ligája-selejtezőben, így már az első fordulóban búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól – és rögtön „leesett” a harmadik számúba, az Európa-konferencialigába, ahol az ír Shamrock Rovers vár rá.

Még a mérkőzés után, szerda este kirúgták Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőt, csütörtök reggel már az utódját is megnevezték. Megkerestünk a klub korábbi kiválóságai közül többet is, akik sarkos véleményt fogalmaztak meg a zöld-fehérek pályán nyújtott teljesítményéről.

Természetesen a mémkészítők is lecsapták a magas labdát, az internetet ellepték a humoros alkotások. Ezek közül mutatunk alább néhányat, a teljesség igénye nélkül. Az egyik központi téma a ferencvárosi pad volt, amelyet többen többféleképpen is átfestettek az elmúlt napokban.

A mémekre is specializálódott Trollfoci a feröeri bajnokcsapat címerével játszott. A feröeri gárda meg a Fradival...

Svédország NATO-csatlakozásának magyar ratifikálása még várat magára, de nemcsak erre, hanem a Ferencvárosra is hiába várnak az északiak. A Bajnokok Ligája második fordulójában a Fradi a svéd bajnok Häckennel találkozott volna, ahogy azt a klub Facebook-oldalán már be is harangozták. Mint utólag kiderült, kissé elhamarkodottan.

Kubatov Gábor klubelnök Facebook-oldalán meg is jelent egy idézet még a KÍ Klaksvík elleni selejtezők előtt: „Be kell jussunk a Bajnokok Ligájába! Nektek lehet, van 20 évetek várni erre, de nekem nincs”. Nos, a jelek szerint – ha húsz évet nem is, de – még várni kell egy kicsit.

Ki ne emlékezne a jó öreg Bud Spencerre, öröm volt nézni, ahogy osztogatta a pofonokat a filmvásznon. A mémkészítőknek sem kellett több, mint a két klub címere, és az egyik híres jelenet.

Átmenetileg Máté Csaba irányítja a szakmai munkát a Ferencvárosnál, ahogy azt megírtuk. A mémkészítőket a klub korábbi vezetőedzője, Détári Lajos is megihlette. A világválogatott korábbi játékos gyakorlatilag minden második mondata szállóigévé vált FTC-edzőként, különösen azok, amikor az edzések minőségéről és mennyiségéről kérdezték.

Mémek ide vagy oda, a zöld-fehérekre jövő héten újabb erőpróba vár, az Európa-konferencialiga selejtezőjének második fordulójában az ír bajnok Shamrock Rovers jön, amely szintén a Bajnokok Ligájából esett ki. A magyar bajnoknak érdemes vigyáznia, mit posztol a mérkőzés előtt...