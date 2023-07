A Ferencváros szerda esti 3–0-s veresége a feröeri KÍ Klaksvík csapatától (a városkának, írd és mondd, ötezer lakosa van!) a Groupama Arénában, és az ezzel járó kiesés a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjéből sokkolta a Fradi-család tagjait. Nyilván a szurkolókat elsősorban, de a korábbi legendás, sokszoros válogatott játékosokat is.

Az informális beszélgetésekből ez tűnik ki, más kérdés, hogy csak kevesen vállalták a véleményüket, mivel ilyen-olyan szálon többen is kötődnek a klubhoz. Többen azonban kötélnek álltak.

Martos Győző, a 34-szeres válogatott, népszerű „Gebin” nem csomagolta selyempapírba a véleményét, keresetlen szavakkal bírálta a szerda esti vesszőfutást:

„Már tavasszal sem láttunk a csapattól futballra emlékeztető dolgokat, a Leverkusen elleni El-kiesés után leeresztett az együttes. Igaz, a bajnokságot megnyertük, mert akkora volt az előny, de belekerültünk egy negatív spirálba, amit észre kellett volna venni és meg kellett volna állítani. De a bajnoki cím elfedte a problémákat. Mondhatom, óriási bravúr volt ezzel a játékoskerettel…

Csercseszovról úgy szólt a fáma, hogy szigorú edző, hát Dalnoki Jenőnek a cipőfűzőjét sem köthette volna meg szigorúságban.

Rebrovnál volt fegyelem, anélkül nem megy, jöttek is az eredmények. És az igazolások! Januárban is jöttek nyolcan-tízen, most nyáron is, szerintem többen a pályán, szerda este mutatkoztak be egymásnak. Itt van például ez a Knoester… Nagyszerű játékos, csak két apró hibája van: lassú és ügyetlen. Megpróbált levenni egy labdát, és az ellenfél csatárát indította. Nem tudom, ki lesz a következő edző, de nem irigylem.”

Martostól megkérdeztük, kint volt-e szerda este a Groupama Arénában.

Hogyne, 45 percig. Mert amikor megkaptuk a harmadik gólt, felálltam, és hazamentem.



Bánki József, a klub 272 mérkőzésen szerepelt korábbi játékosa, a Zöld és Fehér magazin főszerkesztője:

„Karakán döntést hozott Kubatov Gábor, amikor bejelentette, hogy már nem Sztanyiszlav Csercseszov az FTC vezetőedzője. Korábban mindig kiállt a szakember mellett, támogatta, de most nem volt más választása. Ebből is látszik, hogy az elnök úr átérzi a klub helyzetét, nem ártana, ha néhány játékos is hasonlóképpen gondolkodna. Sajnos ez a mostani kiesés a már néhány hónappal ezelőtt megkezdődött folyamat része, betetőzése volt.”

Rákosi Gyula 41-szeres válogatott, Európa-bajnoki és olimpiai bronzérmes klublegenda:

„Ezt a vereséget még emészteni kell, nem lesz könnyű. Alaposan körül kell nézni, mert valami oka biztosan van ennek a csúfos kiesésnek.

Mindenkit sajnálok, kezdve magunkkal, de legfőképpen a szurkolókat, mert az ő csalódásuk óriási.

Nézze, valami nem stimmel, az biztos. Talán elbizakodottak voltunk? Meglehet. Mindenki tutira vette a továbbjutást. Ez a vereség övön aluli ütés, gyászos kudarc. Hogy milyen edzőre lenne szükség, külföldire vagy magyarra?! Egy jó edzőre! ”

Magyar Zoltán, a korábbi legendás szakosztály-igazgató:

„Már eltelt majdnem egy nap a meccs óta, de még mindig nem jutok szóhoz.”

Szokolai László, a Ferencváros 12-szeres válogatott korábbi centere:

„Mindenki látta, mi történt, mit mondjak? Sajnos, úgy érzem, hogy az egész tavasz előrevetítette a mostani leszereplést. Most tetőzött a negatív folyamat. Annyira van közöm hozzá, mint bármely szurkolónak, vagyis nagyon. És nagyon fáj. Megjegyzem, ezek a feröeriek már rég nem azok a bálnavadászok, akiket mindig kigúnyoltunk, hagyjuk is ezt, több légiós van közöttük, és megtanultak futballozni. De akkor is, verni kellett volna őket. Nem is tudom, hogy ilyesmi volt-e már a Fradi történetében, hogy idehaza három góllal kikaptunk nemzetközi kupameccsen. De hát mindig van egy első eset. Ez most szenzáció.

Én különben már az első meccsen aggódtam, de azért ez a 0–3 sokkolt.

Van egy kávézó, biliárdszalon, ahová lejárok a haverokhoz. Én azt mondtam nekik, akármi legyek, ha ez a Klaksvík három gól alatt megússza. Legalább húszan nagy pénzt tettek fel a Fradi továbbjutására a tippmixen a haverok közül. Elhiheti, hogy most egy darabig nem merek bemenni ebbe a kávézóba.”

(Borítókép: Lisztes Krisztián, a Ferencváros játékosa [k] a labdarúgó Bajnokok Ligája 1. selejtező fordulójában játszott Ferencváros TC – Kí Klaksvík visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2023. július 19-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)