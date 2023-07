Miután Kylian Mbappé bejelentette, hogy nem akarja meghosszabbítani szerződést a PSG-vel, a klub július 3-án levelet küldött a francia támadónak, amelyben arra kérte a játékost, hogy üljenek le megbeszélni a dolgokat annak érdekében, hogy mindkét fél számára a lehető legkedvezőbb döntés szülessen.

A levél elején a Paris Saint-Germain emlékezteti Mbappét, hogy a tavaly tavaszi megbeszéléseik alapvető megközelítése az volt, hogy marad a PSG-nél – „egy olyan családnál, amely sok éven át a lehetetlent is megtette karrierje érdekében”. Ezek voltak azok a beszélgetések, amelyek lehetővé tették a klub számára, hogy kedvezően reagáljon a támadó átigazolási kérelmére.

A párizsi klub ezt követően megemlíti, hogy Mbappé korábbi kijelentései, hogy 2024-ben ingyen igazolhatóvá válik, ellentétben áll a korábban megbeszéltekkel, emellett pedig óriási károkat okoz a klubnak. A PSG-nél úgy látják, tekintettel a futballvilágban történt befektetéseikre, hogy a világbajnok francia támadó jövője két módon folytatódhat: meghosszabbítja a szerződését a PSG-vel, vagy még nyáron eligazol.

Minden hozzád hasonló nagyszerű játékos így hagyta el a klubját, maradandó örökséget hagyva maga után, segítve a klubot, amely tizenéves korod óta támogat téged és a családodat

– idézi a levelet az RMC Sport, amelynek végén a PSG jelzi Mbappének, kevesebb mint 30 napjuk maradt döntést hozni.

Nagyon fontos, hogy sürgősen tudjunk találkozni, hogy megtaláljuk mindkét fél számára a legjobb megoldást, ami vagy szerződéshosszabbítást jelent a 2024–2025-ös idényre, vagy egy nyári átigazolást. Kizárólag ez a két irány nyújthat megoldást arra, hogy elkerüljük a klub teljes megbénulását, amelyhez a te korábbi lépéseid vezethetnek

– olvasható a levélben.

Eldőlt Kylian Mbappé jövője?

Szombat után tehát maradt még egy csavar a francia támadó átigazolását illetően. Akkor arról szóltak a hírek, hogy a Paris Saint-Germain kihagyta a világbajnok francia csatárt az Ázsiába edzőtáborozni utazó keretből, és ezzel egy időben átadólistára tette. Sajtóhírek szerint sorjáznak az ajánlatok érte. Éppen az RMC írt róla, hogy a szaúdi rekordbajnok al-Hilal is szívesen soraiban tudná Mbappét, és a szaúdi kormány jóváhagyásával egy csillagászati ajánlat megtételére készülnek.

Az RMC ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Chelsea és egy meg nem nevezett angol klub is érdeklődik a francia iránt. Korábban a Manchester Unitedet, a Liverpoolt és az Arsenalt is emlegették a potenciális állomások között, sőt a szintén szaúdi tulajdonba került Newcastle Unitedet is.

A francia futballról és a PSG-ről talán legjobban értesült L ’ Équipe napilap szombati címlapsztorijában azonban azt írta, gyakorlatilag kizárt, hogy Kylian Mbappé nem a Real Madridhoz igazol ezen a nyáron.