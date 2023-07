A Fradival egy hét alatt nagyot, egy év alatt viszont semmit sem fordult a világ

A magyar bajnok egy héttel ezelőtt a klub számára rendkívül fájdalmas és kellemetlen búcsút vett a Bajnokok Ligájától, amely sorozat főtáblájára vágyott, egy félprofi feröeri csapat, a KÍ Klaskvík azonban rögtön a kezdésnél kiejtette. A magyar csapat az idegenbeli 0–0-s döntetlent követően a hazai visszavágón 3–0-ra alulmaradt.

A mérkőzés után a klub menesztette Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőt, akinek helyét a segítője, Máté Csaba foglalta el. Utóbbi szakember szerdán, az Ekl-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón reményét fejezte ki, hogy a kisiklás ellenére a Fradi-tábornál van annyi hitelük, hogy a csalódás után a csapat mögé álljanak. A válogatott kapus, a népligetiek csapatkapitánya, Dibusz Dénes ugyanakkor arról beszélt, hogy napok teltek el, amíg feldolgozták a kudarcot, és reményét fejezte ki, hogy sikerült előrelépniük, és az írek ellen teljesen más arcukat mutatják, mint tették azt múlt szerdán.

Tavaly amúgy az El-ben futott össze egymással a két csapat, akkor az FTC magabiztosan lépett tovább a play off körből – a hazai 4–0-s siker után idegenben 1–0-ra kapott ki –, és harcolta ki azzal a főtáblára jutást.

Hatan maradtak hírmondónak

A Ferencváros a Dibusz – Makreckis, Cisse, S. Mmaee, Ramírez – Sigér, Abu Fani – Traoré, Zachariassen, Marquinhos – Varga B. összeállításban kezdett ezúttal, közülük az egy héttel ezelőtti kezdőben hatan voltak a pályán. A kapus Dibusz előtt a mezőnyben S. Mmaee, Abu Fani, Zachariassen, Traoré és Varga B., míg Makreckis és Marquinhos akkor csereként jutott szóhoz. Kimaradt az akkori kezdőből a sérült Botka, valamint a bizonytalan Knoester, a gyenge napot kifogó Civic, valamint Baráth és Gojak.

Az akkor nemtetszésének erőteljesen hangot adó B közép ezúttal is szinte teljes létszámban összegyűlt a kezdésre, és erős kezdésük, majd lelkesedésük az első percekre azt jelentette: nem pártoltak el a csapattól.

A fanatikusokon kívül azonban a hazai nézők többsége szabadságolta magát, vagy csak jelezte, valamilyen teljesítményt és eredményt le kell tenni az asztalra, amivel kiengesztelik, és ismét tiszteletét teszi a Groupama Arénában. Így is közel 11 ezren maradtak, viszont 7500-zal kevesebben, mint a múlt héten...

A kiegyenlített kezdés során a hazaiak nem túl nagy elánnal vetették rá magukat ellenfelükre, amely fegyelmezetten zárt vissza a térfelére, olykor támadásra is merészkedett, és nem hagyott túl sok teret a riválisának. A játék képe alapján aztán teljesen váratlanul jutott előnyhöz az FTC.

Mannus hibáját követően indult be a hazai gólgyártás

A 16. percben szöglet után nem tudott felszabadítani a vendégcsapat, Sigér Dávid a tizenhatosról lőtte kapura a labdát, amely gellert kapott egy ír védőn, és veszélyes ívben közeledett a kapuhoz, de még így sem tűnt megoldhatatlan feladatnak a hárítása egy kapus számára. Alan Mannus azonban jócskán elszámította magát és a labda ívét, így mindketten a hálóban kötöttek ki.

potyagóllal ugyan, de vezetést szerzett a Ferencváros (1–0).

Támadásban maradt az FTC, a játék állandóan a vendégek térfelén folyt, de kapura nem jelentettek veszélyt a hazaiak. A 32. percben aztán a nyáron visszatért Cristian Ramírez 18 méterről, középről, jobbal a kapu jobb oldalába lőtt. Mannus vetődött a labdára, de hárítani nem tudott (2–0).

A szünetig hátralévő időben a hazaiak kézben tartották a mérkőzést, a vendégek erejéből támadáskezdeményezésre sem futotta.

Hazai gól rögtön a szünet után, és nem volt megállás

Traoré 47. percben szerzett gólja adta meg a második félidő alaphangját: a támadó Ramírez beadását fejelte a kapuba (3–0).

Kedvére szövögette és színezte akcióit a Fradi, azokból olykor némi veszélyt is jelentett a vendégek kapujára. Az írek háromgólos hátrányban már kevesebb terhet vihettek magukon, így labdaszerzés után néha bátran felléptek. Ebben persze az is közrejátszott, hogy az FTC középpályás védekezése már nem volt annyira feszes, mint korábban. A vendégeknek sikerült néhány akciójukat elvinni a hazai tizenhatosig, de Dibusznak már nem adtak munkát.

A 74. percben Traoré vágott le óriási sprintet az ellenfél térfelén, és előzte meg többméteres hátrányból védőjét. A hazai támadó el is csente a labdát, betört a tizenhatoson belülre, és önzetlenül szolgálta ki Varga Barnabást, akinek a gólvonalon álló védő mellett nem okozott gondot a kapuba lőni (4–0).

A gól után ír kapufával és Dibusz védésével folytatódott az összecsapás, majd közepes iram mellett nyílt csata zajlott a pályán, ahol a középpályákat mindkét csapat gyorsan átjátszotta. A hajrára nem maradt semmilyen izgalom, csupán kisebb hazai lehetőség, az eredmény viszont már nem változott.

Az FTC tehát csakúgy, mint egy évvel ezelőtt, 4–0-ra nyert ír riválisa ellen hazai környezetben.

Akkor Dibusz mellett a két gólt vállaló Traoré volt a kezdőcsapat tagja, míg Marquinhos csereként játszott a ma pályára lépők közül.

Nyilatkozatok

Máté Csaba, az FTC vezetőedzője:

„Az eredmény pozitív, bár feszülten kezdtünk, öt percig nem nagyon találtuk a helyünket. Utána viszont jól kontrolláltuk a meccset, már az első gólunk előtt is támadásban voltunk, megvoltak az akciók, beadások. Aztán jöttek a gólok is, ami önbizalmat adott a játékosoknak, a szurkolókat pedig magunk mellé állítottuk. Utóbbi azért volt fontos, hogy tovább bíztassák a csapatot, a játékosok megtartsák a tempót. A második félidőt góllal kezdtük, az ellenfelet azzal talán még inkább megtörtük. Utána több helyzetünk adódott még, de azokból már csak egyet váltottunk gólra. Az eredménnyel elégedett vagyok, az előnyünk komoly, nagy lépést tettünk a továbbjutás felé, ami biztató, de a párharc nem dőlt el. Alázatra van szükség, két lábbal a földön maradni, mert a múltkori pofon túl nagy volt.”

Stephen Bradley, a Shamrock Rovers vezetőedzője:

„Egy nagyon jó Ferencváros ellen játszottunk, és jól kezdtük ugyan a meccset, két komoly helyzetünk is adódott az elején, utána azonban átadtuk a kezdeményezést az ellenfelünknek. A hazaiak a labdabirtoklásukat gólokra váltották, leginkább a saját hibáink bosszulták meg magukat. A szünet utáni gyors gól pedig le is zárta a találkozót, amelynek legfőbb tanulsága számunkra az, hogy ezen a szinten már nem férnek bele ilyen hibák. Ezeket kell, kellene a jövőben kiküszöbölnünk a jövőben. Sajnálom, hogy lelkes szurkolóinkat nem tudtuk gólokkal, szorosabb mérkőzéssel megörvendeztetni. Tavaly is 4–0-ra kaptunk ki, de akkor úgy éreztem, hogy lehetett volna még nagyobb is a különbség, most viszont úgy látom, hogy ezúttal inkább magunkat hoztunk ilyen helyzetbe. A négygólos hátránnyal nagyon messze kerültünk a továbbjutástól, ezért vagyok különösen bosszús a kapott gólok előtti hibák miatt.”

