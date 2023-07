Orbán Viktor megszólalt a Ferencváros kieséséről

A kormány a Puskás Akadémia alapítójaként évről évre interjút ad az intézménynek, ezt most Istenes László készítette el. A miniszterelnök beszélt a Puskás Akadémia új idényéről, és azt mondta: alapítóként nem folyik bele a napi munkába, de – mint szülő a gyerekéért – felelősséget érez és aggódik az intézményért, és minden idénykezdet előtt leül beszélgetni a szakmai vezetőkkel, edzőkkel.

Minden évben tisztázni kell a célokat. Ami a bajnokságot illeti, nekünk egyetlen célunk van a helyezést illetően: ne essünk ki. Ez azért nagy dolog, mert közben azt akarjuk, hogy a csapatban minél több saját nevelésű játékos játsszon

– mondta Orbán Viktor a videóinterjúban, amelynek leiratát a Nemzeti Sport tette közzé.

A miniszterelnököt ezután megkérdezték a Ferencváros előző heti kieséséről is. Az erről szóló részletet a miniszterelnök már a saját Facebook-oldalán is közzétette.

„A futball, az olyan, mint az élet, mindig beesik valami, történik valami váratlan. Olyasmi is, amit nem tudsz megmagyarázni. Mert nekem mondhatnak, amit akarnak, olvasom az elemzéseket, hogy a Fradi tavaszi szezonjából következett [a kiesés]” – mondta, hozzátéve:

Ugyan már! Hát hogy következett akármilyen rossz tavaszi szezonból az, hogy egy feröeri szigeti csapattól hármat kapott otthon?

„Itt nincs összefüggés, itt az van, hogy a futballban vannak megmagyarázhatatlan dolgok, és a Fradival is ez történt” – mondta Orbán Viktor. Majd levonta a legfontosabb következtetését a Ferencváros kieséséből.

A magyar futballra nézve egyébként ebből az a tanulság adódik, hogy nem jó dolog, hogy csak egy nemzetközileg komolyan jegyzet csapatunk van. Mert ha az elesik, akkor ott maradunk egész őszre meg tavaszra komoly nagy csapat nélkül. Tehát a magyar futball egyik nagy problémájára világít rá a Fradi kudarca, hogy nem lehet csak egy Fradi

– fogalmazott.

Az interjú leirata szerint mindehhez azt is hozzátette: „Nekünk kell még egy vagy kettő, a Fradihoz hasonló költségvetéssel, játékosminőséggel és nemzetközi besorolással rendelkező együttes, amiből ha az egyik vagy kettő elesik, még mindig van egy harmadik, amelyik talpon marad. A magyar futballt csak a Fradit tudta abba a helyzetbe hozni, hogy azzal a tőkeerővel, szurkolói háttérrel, létesítményrendszerrel rendelkezzen, amivel vissza tud kapaszkodni Európa harminc legjobb futballcsapata közé majd – most éppen nem sikerült.”

A Puskás Akadémia nem lehet ilyen csapat

Orbán Viktor ezzel kapcsolatban azt is elmondta, hogy „ugye a Videoton volt a Fradi mellett, helyett, után – mikor, hogy – az a csapat”, amelyik helyt tudott állni biztosan egy nemzetközi kupában, de most ők is visszaesőfélben vannak.

Valahogy föl kell növesztenie a magyar futballvilágnak magából még legalább egy nemzetközi együttest, hogy ne fájjon annyira – még egy magamfajta embernek, aki nem vagyok Fradi-szurkoló, nekem is fáj – az egyetlen Ferencváros kudarca.

– mondta.

Orbán Viktor azt is leszögezte, hogy szerinte ez a csapat nem lehet a Puskás Akadémia, mert ők az utánpótlás nevelésével vannak elfoglalva, és mert „ehhez történelmi gyökerek kellenek, ehhez nagy hagyomány kell, ehhez nagy klub kell: egy Debrecen, egy Újpest, egy Kispest, ha nem esett volna ki. Egy Győr, ha jobb állapotban lenne, amely mégiscsak volt már a BEK-ben a legjobb négy között, csak erre már kevesen emlékszünk, csak ilyen, magunkfajta öregek. A nagy klubok közül kell majd valakinek jönni”.

A mamahotel és a pátyolgatás sem segít

„Az egyik legnagyobb probléma, hogy a gyerekek, mielőtt 12-13 évesen bekerülnek a futballakadémiákra, nem vérteződnek föl azokkal a természetes képességekkel, mint régen, ami persze nemcsak a futball problémája, hanem általános jelenség. A mamahotel, az az egész pátyolgatás, ami Magyarországon jellemző nagyon sok szülőre, a rengeteg kütyü, a különórák világa, ami a modern világnak a velejárója, ma nem segíti a magyar futballt.”

Tehát a magyar futballnak ebben a kulturális közegben egy sajátos, különleges szigetet kéne létrehoznia, sok száz és sok ezer kicsi klubbal és gyerekcsapattal és tornákkal, és ezt nem lehet az akadémiákról megszervezni, még csak a klubokból sem lehet

– mondta Orbán Viktor az interjúban, majd utalt arra, hogy e tekintetben sok feladata van az MLSZ-nek is, és nem elég az, hogy „a válogatott szintjén az eredmények jönnek”, mert ezen az alsó szinten „még nagyon sokat kell dolgoznunk”.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a magyar klubok játékosainak többsége saját nevelésű fiatal kell hogy legyen, ezt nem szabad feladni.

Ha ezt a célt föladjuk, akkor az egész futballt, magyar futballt nem érdemes csinálni. Mert a magyar futball nem a szórakoztatóipar része. A futball komolyabb dolog ennél. A futball az életünk, a magyar ember életének a része, a nemzeti identitás része. Tehát mi nem szórakozni akarunk, és tapsikolni a lelátón mindenfajta, messzi földről idefújt, ügyes játékosok játékán örvendezve, hanem mi a saját gyerekeinket akarjuk látni

– mondta.