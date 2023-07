A Széktói Stadion bejáratainál csütörtök este kígyóztak az emberek bő fél órával a kezdés előtt. A kecskemétiek a szó szoros és átvitt értelmében is kivárták a sorukat, hiszen tizenkét év elteltével láthattak ismét nemzetközi kupamérkőzést a városban.

Tizenkét év hosszú idő, olyannyira, hogy azok, akik gyerekfejjel látták a kazah Aktöbe elleni 1–1-et, ma már szinte kivétel nélkül felnőttek. S bár akkor még maximum csak sejteni lehetett, mára kiderült: az akkori közönségben egy olyan fiúcska is helyet foglalt, aki a szamárlétrát U10-től végigjárva végül csütörtökön, a Riga FC elleni Európa-konferencialiga-mérkőzésen már a pályán bizonyíthatott.

Nem véletlen, hogy a már Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét is felkeltő Szalai Gábor szájából egészen máshogy hangzik a „történelmi este” szókapcsolat, mint bárki máséból…

Három éve még az NB III-ban játszottunk, akkor még a másodosztály is csak álomnak tűnt, most pedig egy újabb álmunkat megvalósítva nemzetközi kupameccsen szerepeltünk. Abból a csapatból hárman vagyunk még itt, rajtam kívül Grünwald Attila és Vágó Levi. Azt hiszem, mondhatom, egyikünk sem gondolta anno, hogy majd történelmet írunk a Kecskemét színeiben azzal, hogy a csapat tagjaiként részesei leszünk, amint a klub megszerzi első győzelmét a nemzetközi kupaporondon.

Pedig így lett, a nyolc évvel ezelőtti NB I-es kizárást követően csaknem megszűnt kecskeméti labdarúgás időközben színeit és arculatát is visszanyerve két év alatt két szintet ugrott a magyar labdarúgás piramisában – majd sokak számára emlékezetes módon ezüstérmes lett az NB I 2022–2023-as kiírásában. Ezt sikerült a lila-fehéreknek most megfejelni azzal, hogy a Riga gárdáját 2–1-re legyőzték.

„Ha ezt 2019-ben bárki mondja, nem hittem volna el, de zokszó nélkül aláírom – tette hozzá Szalai. – Emlékszem, mennyire lelkes voltam kicsiként, csillogó szemekkel figyeltem az akkori csapatot. Felfoghatatlan volt, hogy a mi csapatunk, a Kecskemét nemzetközi kupameccset játszik, és láthatom őket, most pedig itt állok, és én is egy ilyen mérkőzésen képviselhettem a klub színeit. Ilyenkor kicsit megborzong az ember. Az álmomat élem, és szeretnék minél tovább álmodni még.”

A Riga igazolta a jó hírnevét, ám érzésem szerint kissé lenézett minket. Hétvégén lejátszották a bajnokijukat, aztán tegnap csak késő este érkeztek meg. Talán kissé félvállról vették a meccset, de nem is ez a fontos, sokkal inkább az a 20-30 perc, ahogy mi elkezdtük a mérkőzést

– mondta a találkozót követő sajtótájékoztatón Lóczi István, az Ekl-ben a KTE vezetőedzői teendőit ellátó szakember.

„A játékosok mind átérezték a lehetőség jelentőségét, és ha volt is itt-ott szerencsénk, szép helyzeteket dolgoztunk ki. Utána a bizonyítási vágy kicsit megnyomott minket, a Riga átvette az irányítást. A második félidei nagy taktikai háborúból is jól tudtunk kijönni. A 2–0 jobb eredmény lett volna, de sajnos a második félidő után nem koncentráltunk eléggé. A meccs képe alapján a 2–1 reális végeredmény, de fájó, hogy ilyen gyorsan kaptuk a gólt. Szeretnénk élni az előny nyújtotta eséllyel, de a párharc esélyesének továbbra is a Rigát tartom” – tette hozzá a szakember.

A mérkőzés kulcsfigurája volt Szuhodovszki Soma, aki az izomsérülést szenvedő Banó-Szabó Bence kidőlése miatt tizenegyes-végrehajtónak is előlépett. Az 52. percben az ő büntetőjével szerezte meg a KTE a vezetést.

„Nagyon boldog vagyok, a Kecskemét még sosem nyert nemzetközi tétmérkőzést, így még óriásibb az öröm az öltözőben is” – állt az Index rendelkezésére a lefújást követően az U-válogatott középpályás.

„Tudjuk, hogy nem szabad elszállnunk, mert még ott a visszavágó, de fontos eredményt értünk el. Nem éreztem magamon különösebb nyomást, ezért is mondtam a társaknak, hogy Bence kidőltével átvállalom a tizenegyest. Egyszerűen éreztem, hogy be fogom lőni” – tette hozzá a futballista, aki 2021 nyarán az NB II-es újoncidényére készülő KTE-hez csatlakozott az MTK-tól.

Vagyunk itt néhányan, akik aligha számítottunk hasonló kalandokra, de annál jobb megélni mindezt. Anno eléggé magam alatt voltam, a győri időszakom nem úgy sikerült, ahogyan azt terveztem, két évvel később pedig itt állok.

„Nem is olyan régen még az NB II-es bennmaradást céloztuk meg, most pedig nemzetközi kupameccset játszottunk, ami szinte felfoghatatlan még úgy is, hogy már lejátszottuk. Nem tudnék egyetlen tanulságot kiemelni, ahogyan nagy titkunk sincs: azt gondolom, hogy a szakmai stáb következetes munkájának, a játékostársak kitartásának, valamint az egymás és a futball iránt érzett alázat és tisztelet eredménye az, hogy ma itt lehetünk. Nagyon jó a csapatkohézió, talán az a legnagyobb erényünk, ahogyan egymásért tudunk küzdeni” – magyarázta a 23 éves középpályás.

A második – a gyors rigai válasznak köszönhetően győztes találatnak is számító – kecskeméti gól szerzője, Pálinkás Gergő egészen más utat járt be. Bár a kitartásnak és az álmokban való hitnek az ő esetében is főszerep jutott.

A támadó 26 évesen, pályafutása eddigi részében kizárólag alacsonyabb osztályú klubban fordult meg, így NB I-es tapasztalat nélkül jutott el odáig, hogy nemzetközi mérkőzésen gólszerzőnek mondhassa magát.

„Egy évvel ezelőtt a Kazincbarcika játékosaként nyertem meg az NB III-as bajnokságot, és jutottam vissza az NB II-be, és már az is nagy dolognak tűnt számomra. Nem gondoltam volna, hogy a következő szezonomat európai kupamérkőzéssel indítom… Álomszerű a történet, és talán sokaknak jó visszaigazolás arról, hogy nem szabad feladni az álmainkat” – jelentette ki a csatár.

Nem igazán tudtam aludni, úgyhogy reggel már elég korán felkeltem. Izgatott voltam a meccs miatt, és titkon bár reméltem, mondani senkinek sem mertem, hogy jó lenne góllal debütálni. Elképesztően örülök annak, hogy sikerült.

„Az edzői stáb igyekezett levenni a vállunkról minden terhet, és így úgy állhattunk ehhez a naphoz, mint egy bónuszmérkőzéshez, a csapat tavalyi eredményeinek jutalmához. Nem volt kifejezett elvárás velünk szemben, az volt a cél, hogy a továbbjutás szempontjából a visszavágóra pariban maradjunk. Úgy gondolom, ez abszolúte sikerült.”

Az előző NB I-es idény ezüstérmese jövő csütörtökön lép pályára Rigában az Ekl-selejtező visszavágóján. Ha a találkozón sikerül megőriznie nemzetközi veretlenségét – eddig három meccsen egy győzelem és két döntetlen a klub mérlege –, úgy a holland Twentével vagy a svéd Hammarbyval mérkőzhet a harmadik körben.

EURÓPA-KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK:

Kecskemét–Riga (lett) 2–1 (0–0)

g: Szuhodovszki (52. – 11-esből), Pálinkás G. (85.), ill. Contreras (86.)

