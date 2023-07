Az angol másodosztályba igazolt a Fradi körön kívül került támadója

Ryan Mmaee a magyar bajnoki címvédő Ferencváros labdarógócsapatából az angol másodosztályú Stoke Cityhez igazolt. A marokkói válogatott csatár 2021 nyarától szerepelt a népligeti klubban, amelyben előbb a meghatározó játékosok közé tartozott, az elmúlt fél évben azonban a csapathoz hasonlóan neki sem ment a játék, ráadásul a mentalitásával, viselkedésével is adódtak gondok. Nyáron már jelezte a klub, hogy megfelelő ajánlat esetén távozhat, eligazolása borítékolható volt.

A Stoky City honlapja az átigazolásról szóló hírben közölte: a támadóval három évre szóló megállapodást kötöttek, hivatalos átigazolási díjat nem adtak. A stokesentinel.co.uk ugyanakkor arról számolt be, hogy

Ryan Mmaee a Stoke City tizedik nyári igazolása, akinek játékjogáért 4 millió eurót (1,53 milliárd forintot) fizettek a Ferencvárosnak.

A Fradi klubhonlapján közölt hírben emlékeztettek: Ryan testvére, Samy Mmaee után érkezett Ciprusról, az AEL Limasszol együttesétől. Már az első nemzetközi kupameccsén gólt szerzett a koszovói Pristina ellen, majd a következő körben duplázott a litván Zalgiris otthonában.

A Bajnokok Ligája-selejtező playoff-körében a svájci Young Boys kapuját is bevette, majd az Európa-liga csoportkörében is letette névjegyét a Bayer Leverkusen ellen szerzett találatával. Az európai porond mellett a hazai mezőnyben sem maradt adós a gólokkal és gólpasszokkal. Első NB I-es idényében 13 találattal a csapat házi gólkirálya lett, emellett hat gólpassz is fűződött a nevéhez.

Végül 37 tétmeccsen lépett pályára első ferencvárosi szezonjában, 19 góllal és 11 gólpasszal zárt.

Ryan Mmaee 2022 tavaszán megsérült, műtétre szorult, a csapat nyári nemzetközi kupaselejtezős meccsein csak korlátozottan számíthattak rá. Második ferencvárosi szezonjában 36 tétmeccsen 13 góllal és négy gólpasszal végzett, 12 bajnoki találatával ismét ő lett a házi gólkirály, nagy versenyben előzte meg a 11 gólos Adama Traorét.

A 12-szeres válogatott csatár kétszer nyert bajnokságot, egyszer pedig Magyar Kupát a Ferencvárossal.

A belgiumi születésű Mmaee a Gent csapatában nevelkedett, majd 17 évesen, 2015 májusában a Standard Liege csapatában mutatkozott be. Ciprusi időszaka előtt a Waasland-Beveren és a dán AGF együttesében is szerepelt kölcsönben.