Megszerezte a vezetést a Ferencváros a Shamrock otthonában

Hiába vezetett idegenben is 1–0-ra, a hosszabbításban kapott góllal 2–1-re elbukta a rigai 90 percet a Kecskemét, így pedig összesítésben hosszabbítás következik a két csapat párharcában. Ennek ráadásul még örülhetünk is, ugyanis a 97. percben a hazaiak még egy kapufát is lőttek.