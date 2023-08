Kylian Mbappé nem készülhet a PSG első keretével!

Olasz sajtóhírek szerint az AS Roma szeretné megszerezni a Manchester United középpályását, Scott McTominayt. A 26 éves skót középpályás anno épp José Mourinho irányítása alatt mutatkozott be az MU felnőttcsapatában, így korábbi edzője kezei közé kerülne most vissza.

Apró probléma, hogy a United állítólag 40 millió font körüli összeget szeretne kapni saját nevelésű játékosáért, a rómaiaknak azonban ennyi pénzük egyetlen játékosra nincs.