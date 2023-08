Gianluigi Buffonnal folytatódik „A Calcio titkai”

Minden idők legjobb kapusának megválasztott, a visszavonulását a napokban bejelentő Gianluigi Buffon is azok között van, aki exkluzív interjút adott a Sport TV-nek. Augusztus 12-én a Sport TV-re és az AMC Mikróra is visszatér „A Calcio titkai” a második évaddal, ennek első epizódja a legendás hálóőrről szól majd.

Mielőtt augusztus 19-én elindulna a Serie A 2023-24-es szezonja, három új résszel is jelentkezik az MSÚSZ Nívódíjas „A Calció titkai” sorozat, amely az olasz labdarúgás kulisszái mögé enged bepillantást, és az itáliai sportélet nagyjai szólalnak majd meg a második évadban is.

Találkozhatunk az Internazionale jelenlegi és a Juventus korábbi elnökével, Giuseppe „Beppe” Marottával, illetve Olaszország legnépszerűbb futball show-jának, a Qui studio a voi stadiónak (QSVS) a Direttore-jával, Fabio Ravezzanival. Így az olasz futball egyik legsikeresebb sportvezetője avat be minket abba, hogyan vezetett csúcsra két sztárcsapatot is, illetve azt is megtudhatjuk például, mi vezetett ahhoz a forradalomhoz, hogy a női műsorvezetők kiemelt szerepet kapjanak Itáliában a labdarúgóműsorokban, vagy milyen az, amikor a fogadási maffia üldözi a tévéseket.

A közelmúlt eseményeinek tükrében az évad legnagyobb durranása azonban az, hogy Kéri András Dániel és a stáb meglátogatta Pármában a legendás Gianluigi Buffont, aki a napokban jelentette be, hogy 45 évesen visszavonul, előtte azonban az egyik utolsó exkluzív interjúját a Sport TV-nek adta. Róla szól a második évad első része. Az adás fókuszában a válogatott- és klubsikereit (Parma, Juventus és PSG) övező legizgalmasabb történetek állnak, rajta kívül számos olasz szakmabeli szólal meg a róla szóló fejezetben.

Buffon beszél az elnyert vb-győzelem körüli mostoha körülmények (Calciopoli) idején megélt lelkiállapotáról, a Juventusszal elbukott BL-döntőinek okairól. Buffont a Juventus szurkolói akkor zárták igazán a szívükbe, amikor a kapus követte a másodosztályba száműzött együttest a Serie B-be. Kevesen tudják azonban azt, hogy Buffon 2006 nyarán igent mondott a Milannak, és végül Silvio Berlusconi gátolta meg az átigazolását. Őszintén válaszolt arra a kérdésre is, hogy mit jelentett számára a világbajnokként a másodosztályban védeni.

Egy olyan pillanata volt mindez a karrieremnek, amikor volt lehetőségem üzeneteket adni a külvilág felé. Én pedig mindig is a döntéseimmel üzentem a világnak! Az életben mindig van, aki bort iszik és vizet prédikál, és van, aki a tetteivel bizonyít. Bárki gondolhat bármit, én magamat az utóbbi kategóriába helyezem. Másokkal ellentétben sohasem csókolgattam a mezemet, de tetteimmel mindig tiszteltem a klubot, a szurkolókat, a társaimat és a csapatomat is

– mondta erről Buffon, aki két részletben 19 szezonon át védett Torinóban, ebből a 2006-07-es kiírást a Serie B-ben.

Tisztában van azzal, hogy szerencsés, mert Olaszországban született, mert ez is kellett ahhoz, hogy ennyi sikert érjen el, és hogy sokan a futballtörténelem legjobb kapusaként gondoljanak rá. „Hogyha én Nicaraguában születtem volna, ugyanez a kapus volnék, mégsem tekintene senki engem a világ legjobbjának. Ha Messi Tunéziában született volna, nem tekintenék ma a legjobbnak őt sem. Ha Cristiano Ronaldo gaboni volna, hasonló érvet sorakoztatnánk fel. Ezek a szempontok mind fontosak az értékeléskor.”

Az első, Gianluigi Buffonról szóló adás premierje augusztus 12-én 17:45-től lesz a Sport1-en, ahol a második epizódot augusztus 15-én, a harmadikat pedig augusztus 18-án lehet megnézni. A Serie A küzdelmei augusztus 19-én kezdődnek.

A Calcio titkai, 2. évad, 1. rész: augusztus 12., szombat 17:45, Sport1; augusztus 12-től az AMC Mikrón

A Calcio titkai, 2. évad, 2. rész: augusztus 15., kedd 18:30, Sport1; augusztus 12-től az AMC Mikrón

A Calcio titkai, 2. évad, 3. rész: augusztus 18., péntek 20:00, Sport1; augusztus 12-től az AMC Mikrón