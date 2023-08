Éjszaka robbant a bomba: 140 millió euróért igazol középpályást a Liverpool

Az angol élvonalbeli Bournemouth hivatalos felületein bejelentette, hogy szerződtette Max Aaronst. A fiatal angol tehetség hétmillió font ellenében vált klubot, és hagyja el a másodosztályú Norwich Cityt.

Aarons végigjárta az angol korosztályos válogatottakat, míg a Premier League-ben is komoly tapasztalattal bír, mivel 70 mérkőzésen már pályára lépett korábban az élvonalban. A többek között Kerkez Milost is foglalkoztató klub legújabb igazolása elsősorban jobbhátvéd, de az ellentétes oldalon is bevethető, így akár riválisa is lehet a magyar válogatott csillagának.