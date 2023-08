Roberto Mancini távozik az olasz válogatott kispadjáról – jelentette be a helyi labdarúgó-szövetség. Az öt év után leköszönő szövetségi kapitány utódját a következő napokban jelentik be. A kapitányváltás hátteréről nem tudni egyelőre részleteket, az olasz sajtó csupán annyit szellőztetett meg, Mancini lemondott.

Az olasz szövetség némiképp váratlanul vasárnap délután bejelentette, hogy öt évvel a kinevezése után távozik válogatottjuk kispadjáról Roberto Mancini. Az 58 esztendős szakembert az után nevezték ki az együttes élére, hogy az olaszok nem jutottak ki a 2018-as világbajnokságra. Irányításával 37 meccsen veretlenségi sorozatot épített ki az együttes, amely a 2021 nyarára halasztott Európa-bajnokságot megnyerte – a Wembley-ben rendezett fináléban a házigazda Angliát tizenegyesekkel múlták felül Mancini tanítványai.

A szakember lemondása alighanem váratlanul érte a helyieket, ugyanis a közlemény szerint „keresik a legjobb opciót, végleges döntés pedig csak néhány nap múlva várható” Mancini utódjáról.

Az olasz válogatott az angolok elleni hazai pályás vereséggel kezdte a 2024-es Európa-bajnokságra vezető kvalifikációs sorozatot, majd 2–0-ra verte Máltát, így jelenleg három ponttal a harmadik helyen áll a C csoportban. Ám érdemes megjegyezni, a tabellán az azzurri előtt álló Ukrajna három, Anglia pedig négy lejátszott meccsnél tart már.

Olaszország a 2018-ashoz hasonlóan a 2022-es foci-vb-ről is lemaradt, ám Mancinit a kudarc ellenére is megerősítették posztján. Sőt, a tréner a közelmúltban is azt hangoztatta, igyekszik megfiatalítani és minden eshetőségre felkészíteni keretét, amellyel reményei szerint minden esélye meglesz arra, hogy a jövő évi kontinensviadalon címet védjen...

Ennek érdekében nyártól az U21-es és az U19-es válogatott szakmai felkészítéséért is egy emberként, a korábbi szövetségi edzők hivatalos feletteseként felelt. A cél ezzel is az volt, hogy a korosztályos válogatottaknál hasonló stílusban dolgozzanak, mint a felnőttcsapatnál, így megkönnyítve a legnagyobb ígéretek beépítését.

Egyelőre nem tudni, mi írhatta át a szakvezető terveit, csak annyi biztos, 61 tétmérkőzés, 37 győzelem, 15 döntetlen és 9 vereség után leköszönt a szövetségi kapitányi posztról.