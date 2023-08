Szoboszlai a szörnyeteg, máris szuper fontos tagja lett a Liverpoolnak

Amint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik végigjátszotta első bajnoki mérkőzését a Liverpoolban, csapata a Chelsea otthonában ért el 1–1-es döntetlent a Premier League-szezon első fordulójában.

A brit lapok vegyesen értékelték a magyar válogatott csapatkapitányának debütálását, többségében hattól nyolcig terjedő osztályzatokkal. A cikkek többsége azonban kiemelte Szoboszlai mezőnymunkáját, értékes labdaszerzéseit, valamint helyzetkialakításait is. Az fbref.com adatai szerint minden szerelése sikeres volt, nyolc labdát szerzett vissza, valamint három kulcspassza volt – ezekkel a liverpooliak közül a legtöbb helyzetet is alakította ki, ugyancsak hármat. Ami miatt kritikusabbak voltak vele, az a passzhatékonysága, ami csupán 76 százalékos, így pedig a vendégek mezőnyjátékosai közül a negyedik leggyengébb volt.

Ami viszont a számoknál fontosabb, az a menedzsere, Jürgen Klopp véleménye: a német pedig kifejezetten dicsérte újoncát, Szoboszlait nemes egyszerűséggel szörnyetegnek titulálta a pályán megmozgatott energiái láttán.

„Voltak periódusok, amikor kifejezetten elégedett voltam a játékunkkal, lendületesen kezdtünk, két gólt is szereztünk, még ha a másodikat les miatt érvénytelenítették is. Támadásban és védekezésben is láttam biztató dolgokat, még ha nem is vagyok maradéktalanul elégedett, úgy érzem, a megfelelő irányba indultunk el a nyáron. A kellő meccskontroll még hiányzott, ma nem tudtuk irányítani a játékot úgy, ahogyan azt szeretnénk a bajnokijainkon, ezen dolgoznunk kell még” – kezdte a találkozó után Klopp, majd rátért a két új igazolás, Alexis Mac Allister és Szoboszlai teljesítményére.

„Mindenki láthatta, milyen jó futballisták, Alexis az első gólunkban főszerepet vállalt, Dom pedig egyenesen szörnyetegnek tűnt, mindhárom pozícióban, ahol játszott. Topjátékosok mindketten, ezt bizonyították elsőre is” – jelentette ki.

Klopp később a Liverpool honlapjának bővebben is kifejtette Szoboszlai változó szerepkörét, onnan indulva, hogy a januárban támadóként igazolt Cody Gakpo is különleges – ám a felkészülési időszakban látottak alapján messze nem váratlan – helyzetben találta magát a Stamford Bridge-en…

„Nyolcast játszott, és maradéktalanul végrehajtotta mindazt, amit egy nyolcasnak tennie kell. A felkészülési időszakban is nagyon hasonlóan teljesített. Képes több pozícióban futballozni, de ez a modern labdarúgásban így is kell hogy legyen. Amikor eldőlt, hogy mindenkinek saját mezszáma lehet, többé már a kettes nem volt kettes, a hatos nem volt hatos. Ez volt az első lépés a megfelelő irányba: a játékosoknak tudniuk kell alkalmazkodni és több feladatkörben is bizonyítani, a modern futball ilyen. Itt van például Szoboszlai Dom, aki a korábbi csapatában sokkal inkább játszott szélsőt, semmint ebben a pozícióban. Védekezésben és főleg támadásban a zónák között mozgott, ez a szerep pedig feküdt neki. Szuper fontos a számunkra.”

A Liverpool a 2. fordulóban Kerkez Milos együttesét, a Bournemoutht fogadja az Anfield Roadon, így nyugodtan kijelenthetjük, magyar rangadóval folytatódik majd a Premier League programja.

LABDARÚGÁS

PREMIER LEAGUE, 1. FORDULÓ

Chelsea–Liverpool 1–1 (Disasi 37., ill. Díaz 16.)