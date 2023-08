Le a kalappal!

– Pep Guardiola, a Manchester City menedzserének tiszteletköre kezdődött így a Szuperkupa-mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón, mikor a katalán szakember, tegyük hozzá, közel sem alaptalanul, a Sevilla nemzetközi kupaporondon nyújtott eddigi teljesítményét méltatta.

Méltatásból éppenséggel a másik oldalon álló edző, José Luis Mendilibar nyilatkozatában is volt elég. A Sevillát irányító tréner érezhetően igyekezett minden lehetséges terhet levenni sajátjai válláról, hangsúlyozva, az ilyen idény eleji, viszonylag egyértelmű erőviszonyt előrevetítő mérkőzések szakmai szempontból nem túl bonyolultak: meg kell próbálni kihozni magadból a maximumot, miközben az esélytelenek nyugalmával vágsz neki a 90 percnek. No meg egyébként is, ki merné komolyan gondolni, hogy az előző évadban triplázó, az angol bajnokság és az FA-kupa mellé története első Bajnokok Ligája-címét is behúzó, jelenleg alighanem a világ legjobb csapatának számító Manchester City ellen bármilyen nyomás is lehet az andalúziaiakon?

Ez azonban nem azt jelentette, hogy játékosait feltartott kezekkel küldte volna pályára, elvégre – ahogyan a sajtótájékoztatón is hangsúlyozta –, az angol Szuperkupa-meccs, a Community Shield előtt sem épp az Arsenal mellett szóltak az esélyek, a londoniak aztán tizenegyesekkel mégis le tudták győzni Guardiola együttesét.

Ami a Szuperkupa-múltat illeti, történetesen a Sevilla még nagyobb halnak is számít az angol klubnál: míg a Manchester City az első, addig a spanyol csapat hetedszer szállhatott harcba az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) serlegéért. Igaz, az eddigi hat próbálkozásból csak egyszer, a Barcelona ellen járt sikerrel.

Az első húsz perc pont úgy indult Pireuszban, ahogyan az edzői szavakból sejteni lehetett: a BL-címvédő manchesteriek rögvest kezükbe vették a kezdeményezést, még úgy is, hogy Guardiola sérülések miatt több alapemberét is nélkülözni kényszerült. A 8. percben Nathan Aké köszönhetett volna be az al-Nasszrrel összeboronált Bono kapusnak, ám a marokkói vb-hős bravúrral védeni tudta a közeli fejest. Nem sokkal később Kyle Walker beadása okozott némi zavart a sevillai védelemben, majd Josko Gvardiol bombázott kapu fölé. Az egyetlen – minimális – aggodalomra okot adó jel a City-drukkerek számára maximum annyi lehetett, Erling Haaland nevét több mint negyedórán át említenünk sem kellett.

A 25. percben aztán már igen, de akkor is csak azért, mert mehetett a kék mezesek középkezdéséhez... A Sevilla ugyanis az első valamirevaló helyzetéből és kaput eltaláló kísérletéből megszerezte a vezetést: Marcos Acuna balról érkező beadása után Jusszuf en-Nesziri bólintotta Ederson kapujába, úgy, hogy a brazilnak esélye sem volt a hárításra (0–1).

A spanyolok találata után sem változott meg a játék képe, a City továbbra is rengeteget birtokolta a labdát (30 perc után már 68 százalék állt az angol csapat neve mellett), a Sevilla pedig igyekezett villámgyorsan kontrázni, amikor egyszer-egyszer meg tudott lódulni az angol térfél irányába. Túl a félidő derekán előbb Haaland, majd a Burnley elleni bajnoki nyitány főhősének bizonyult Rodri harcolt ki szabadrúgást ígéretes helyről, de bármilyen kecsegtetőek is voltak, egyikből sem alakult ki nagy gólszerzési lehetőség.

Aki arra tippelt volna, hogy fordulás után majd az angolok felpörgetik a tempót, csalódnia kellett. Nemhogy több helyzet adódott volna a manchesteriek előtt, többször is a Sevilla járt közel ahhoz, hogy megduplázza előnyét. Az 50. percben Ederson óriási bravúrja akadályozta meg en-Neszirit az újabb találat megszerzésében, majd a 60. minutumban ismét a marokkói csatár érkezett veszélyesen – de ezúttal, ha nem is sokkal, de lemaradt Jesus Navas beadásáról. Ezúttal viszont a Manchester City tudott a kapuba találni szinte a semmiből – a 64. percre fordulva Rodri beadása után Cole Palmer használta ki a piros mezes védők pillanatnyi megingását, és fejelt a kapuba a hosszúnál (1–1).

No ez a találat már érezhetően átszakított valamiféle gátat a manchesteriekben, akik egy újabb en-Nesziri helyzetet túlélve hosszú percekre kapujuk elé szögezték a sevillaiakat. A kékek dominanciája a 78. percben egy Haaland-ziccerben, majd egy kapu felé vágódó, megpattant Walker-centerezésben csúcsosodott ki, ám újabb gól egyik lehetőségből sem született.

Jöhettek a tizenegyesek, a szétlövésben pedig az első kilenc lövő hibátlanul végezte a dolgát, aztán az utolsóként érkező sevillai, Nemanja Gudelj a keresztlécet bikázta telibe – ezzel pedig eldőlt, hogy a Manchester Cityé lesz az európai Szuperkupa.

LABDARÚGÁS

EURÓPAI SZUPERKUPA

Manchester City–Sevilla 1–1 (Palmer 63., ill. en-Nesziri 25.) – tizenegyesekkel 5–4

(Borítókép: Eric Lamela és Kyle Walker összecsapása a labdáért. Fotó: Claudio Villa / Getty Images)