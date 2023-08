Marco Rossi még soha nem volt olyan kedvező helyzetben, mint most

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint még soha nem volt olyan kedvező helyzetben, mint most, amikor a keretébe hét-nyolc játékost tud meghívni topligából. Az olasz szakember az MLSZ TV-nek azt is elmondta: tizenegy éve él Magyarországon, és olykor már a feleségétől is megkapja, hogy jobban érzi magát nálunk, mint szülőhazájában.

„Igazából ez így, ebben a formában nem igaz, de az elmondható, hogy remekül érzem magam Magyarországon – ugyanolyan jól, mint Olaszországban. Én itt nem érzem magam külföldinek, még ha nem is beszélek magyarul. Persze azért van, amit már megértek, most már annál is inkább, hiszen eltöltöttem itt tizenegy évet. Azt hiszem, sohasem fogom eladni azt a kis lakást, amelyben itt, Budapesten élek. És úgy vélem, még azután is, hogy leteszem a lantot, Budapestre vissza fogok járni – természetesen akkor, ha lehetőségem lesz rá.”

A tréner kitért arra is, hogy szövetségi kapitányként a szakmai munkához a háttérben minden feltétel adott, a szövetségben profi emberek dolgoznak, és segítik a munkáját.

„Azt kell mondanom, hogy edzői pályafutásom során még sohasem dolgoztam olyan szervezett és hatékony környezetben, mint amilyet a magyar szövetség működtet.”

A nemzeti együttessel kapcsolatban kifejtette: annak érdekében, hogy a csapat nemzetközi szinten versenyképes legyen, ahhoz élvonalbeli fizikai adottságok kellenek – úgy az erőnlét, a robbanékonyság, a sebesség, a gyorsaság, mint a technikai képességek tekintetében. A keretet elsődlegesen ezen szempontok figyelembevételével kell kialakítania.

A magyar élvonalban szereplő játékosokról elmondta: lát megfelelő képességű futballistákat,

viszont egyenetlen a teljesítményük, másrészt nehezen illeszthetők egy bizonyos játékrendbe.

Elárulta: válogatási elveit tekintve 2019 novemberében volt nála egy fordulat, onnantól kezdve inkább a fizikai adottságokat részesítette előnyben, nem a technikai részeket, ami azt követően meg is látszott az eredményeiken.

Aztán persze a válogatottban olyan játékosaink is vannak, akik fizikailag és technikailag is kitűnő adottságokkal rendelkeznek. Ez egyébként az optimális helyzet. Jelen pillanatban hét-nyolc játékosunk topligában játszik, amióta én itt vagyok Magyarországon, nem hiszem, hogy bármikor előállt volna ilyen kedvező helyzet. És úgy hiszem, hogy a jövőre nézve nemcsak a Szerbia elleni mérkőzésünk kapcsán, hanem nagyobb távlatokban óriási előnyt jelent, hogy több játékosunk ilyen bajnokságban szerepel. Ők egyfelől bizonyos magas szintű taktikai megközelítéshez, de mindenekelőtt olyan intenzív játékhoz is hozzászoknak, amilyen intenzitás csak a topbajnokságokra jellemző.

Rossi a folytatásban kitért a válogatott taktikájára, valamint Szoboszlai Dominik kiemelt szerepére. Hozzátette: a csapatkapitány teljesítménye pályán és pályán kívül is óriási pozitív változáson ment keresztül, amióta bemutatkozott a válogatottban.