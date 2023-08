Szalai Attila a hoffenheimi klubváltásról: velem sem volt nehéz beszélni

Szalai Attila, a Hoffenheim magyar válogatott labdarúgója nehezen, de mégis könnyen váltott klubot a nyáron, amelyről kikérte Marco Rossi szövetségi kapitány véleményét is. A védő úgy érzi, azonnal befogadták őt Németországban, ahol pontosan tisztában vannak azzal, hogy mit várhatnak tőle. Tudja, hogy ezek az elvárások magasak, mint ahogyan ő is sokat vár el saját magával szemben.

Szalai az M4 Sportnak adott exkluzív interjújában beszélt többek között a júliusi klubváltásáról és annak hátteréről, de elárulta például, hogy a végső döntés előtt felhívta Marco Rossi szövetségi kapitányt is, s kikérte a véleményét.

Szalai Attila nem kertelt a váltással kapcsolatban: nagyon nehéz volt elhagynia a Fenerbahcét, de követte az álmait.

Nem titok, hogy mindig is álmom volt topligában szerepelni, örülök, hogy sikerült. Gyerekként természetesen erről álmodozik, ezért dolgozik az ember, nézi a nagy játékosokat, a nagy meccseket és beleképzeli magát annak a játékosnak a bőrébe. Fantasztikus két és fél évet töltöttem a Fenernél, tényleg a család része lettem, rengeteg tapasztalatot szereztem, de mindig is célom volt európai elitbajnokságban futballozni. Boldog vagyok, hogy itt lehetek és minden erőmmel azért dolgozom, hogy tovább fejlődjek és sikeresek legyünk a Hoffenheimmel.

A 25 esztendős védő elárulta, tudatosan lett felépítve a karrierje, s örül neki, hogy sikerült lépcsőről lépcsőre haladnia. Hozzátette: a hoffenheimi klubváltása „érdeklődés szintjén” már a levegőben volt, de csak most nyáron jutottak el konkrét tárgyalásokig, most realizálódott az egész.

„Örülök, hogy a két klub elég gyorsan megállapodott, illetve velem sem volt nehéz beszélni, szóval gördülékenyen haladt az egész tárgyalási folyamat. Ezt meg kell köszönnöm a Fenernek, mert rengeteget kaptam a csapattól, ott lettem igazán érett játékos. Nem volt egyszerű a búcsú, érzelmes heteket, napokat éltem át. Nagyon örülök, hogy a Hoffenheim végül engem választott, szerintem összességében minden oldalról pozitív ez a váltás.”

A beilleszkedéséről azt mondta: úgy érzi, azonnal befogadták őt Németországban, és előnye származott abból, hogy beszéli a nyelvet.

A hátvéd azt is elárulta, hogy a transzfer előtt felhívta Marco Rossi szövetségi kapitányt.

Beszéltünk a kapitány úrral. De egyébként már akkor is, amikor Ciprusról a Fenerbahcéhoz igazoltam, illetve most, ennél a váltásnál is. Felhívtam és kikértem a véleményét, ő pedig abszolút támogatott. Egyetért azzal, hogy ez a következő lépés, hiszen topligáról van szó, ráadásul egy stabil klubról, jó körülményekkel és szakmai munkával.”

A 35-szörös válogatott játékos sokat kommunikált a szintén klubváltáson áteső Szoboszlai Dominikkal (Liverpool) és Kerkez Milossal (Bournemouth).

„Sok játékosmozgás volt ezen a nyáron, rengetegen előre tudtunk lépni a karrierünkben. Fantasztikus pillanatok ezek, szerintem az egész magyar futballnak és a válogatottnak is. A szövetségi kapitány úr is pont hasonlóan nyilatkozott néhány napja: olyan, hogy ennyi magyar játékos is bizonyíthat ennyire magas szinteken, topligákban, nem nagyon fordult még elő. Beszéltünk természetesen a srácokkal, gratuláltunk egymásnak, kérdezősködtünk, kinek milyen a beilleszkedés, hogy telik a felkészülés – csak pozitív dolgokat hallottam vissza. Ez egy hatalmas dolog, bízzunk benne, tényleg a válogatott előnyére válik majd, hogy ennyi játékos lehet ott élbajnokságokban. Érdekes, hogy most sok váltás egyszerre történt, ennek az okát nem tudom, nyilván mindenkinél ez egy fejlődési folyamat volt, örülök, hogy beérett ez többünknél is.”

Szalai klubcsapatában betöltött szerepéről kifejtette: legfőképpen belső védőként számítanak rá, és szeretnék, ha vezéregyéniséggé válna, irányítaná társait.

„Tudják, mit várhatnak tőlem, természetesen magasak az elvárások, ahogy én is sokat várok el magammal szemben.”

Szalai Attila a jövőbeli céljaival kapcsolatban kihangsúlyozta: a válogatottban két világversenyre is szeretne kijutni, a klubszinten pedig szeretne stabil játékos lenni Hoffenheimben, amellyel visszatérne az európai porondra.