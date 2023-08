Hivatalos: a Zalaegerszeg csapatkapitánya Újpestre igazolt

A honi labdarúgó-élvonalban szereplő Újpest hivatalos felületein bejelentette: szerződtette Tajti Mátyást, a korábban a Barcelona akadémiáján is megfordult, legutóbb Zalaegerszegen szereplő játékost. A hírt a középpályás korábbi klubja is megerősítette.

Korábban sajtóértesülések már beszámoltak Tajti potenciális klubváltásáról, és arról is hírt adtak, hogy Yohan Croizet a zalaiaknál folytathatja kölcsönben. Előbbi immár hivatalos, utóbbit viszont még nem erősítették meg a felek.

Annyi biztos: a 25 éves játékos már el is búcsúzott társaitól, és csatlakozott az Újpesthez. A két fél nem hozta nyilvánosságra a bejelentéssel, hogy mennyi időre szól a konktraktus.

„Tajti Mátyás három évig erősítette a Zalaegerszeget, ahol kilenc gólt és 12 gólpasszt jegyzett. Tajti kiválóan lát a pályán, rúgótechnikája szintén kiemelkedő, és a rövid passzos játékokban is támaszkodhat rá a csapatunk. A többszörös utánpótlás-válogatott futballista játékjogát vasárnap megvásárolta klubunk, Tajti már a többéves szerződését is aláírta, így azonnal edzésbe is állhat Újpesten” – mutatja be legújabb játékosát a lila-fehér klub.