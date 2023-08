Itt a nagy bejelentés: zöld jelzést kapott a szuperliga

Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) a sportág nemzetközi szövetségével karöltve új klubsorozatot indít be a kontinensen: az első kiírásban nyolc együttes vesz részt, a következő szezontól viszont 24 csapat részvételére számítanak.

A CAF honlapján közölte az új sorozat, az Afrikai Labdarúgóliga (African Football League – AFL) beindítását, amely október 20-án kezdődik és négy héten át tart. A résztvevő klubokat az óriási kontinens három régiójából (észak, közép, dél) verbuválták, és első nekifutásra természetesen nem aprózták el:

a legsikeresebb, egyben legnépszerűbb csapatokat vonták be.

Az első eseményen ennek megfelelően a kairói al-Ahli (Egyiptom), az Espérance Tunis (Tunézia), a Wydad Casablanca (Marokkó), az Enyimba (Nigéria), a TP Mazembe (Kongó), a Mamelodi Sundowns (Dél-afrikai Köztársaság), az Atlético Petróleos de Luanda (Angola) és a Simba Sports (Tanzánia) csapata vesz részt.

A kiírás az oda-vissza lejátszott negyeddöntőkkel veszi kezdetét, a párosokat szombaton (szeptember 2.) sorsolják. Az elődöntőben (október 29. és november 1.), valamint a fináléban (november 5. és 11.) ugyancsak két-két találkozót rendeznek.

Patrice Motsepe, a CAF elnöke nagyon hisz az újszülött sorozat sikerességében, és kíváncsian várja:

miként fogadja majd azt a nagyközönség, illetve a szponzorok hogyan reagálnak rá.

Reményeik szerint a kontinens szuperligája olyan űrt tölt be, elsősorban gazdaságilag, amellyel új, nem kizárólag Afrikára koncentráló támogatókat tudnak maguk mellé és mögé állítani, így az eddigieknél komolyabb bevételi forrásra tehetnek szert.

Az afrikai futball ugyanis jelenleg csupán egyetlen piacképes versenysorozat tud felmutatni – a kétévente megrendezett Afrikai Nemzetek Kupáját –, a válogatottak mellett most a klubcsapatokat próbálják meg még vonzóbbá tenni úgy a saját kontinensükön, mint azon kívül, a világ más részein. Így függetleníteni próbálják magukat kicsit az ANK bevételeitől, abból a szempontból, hogy érdemben ne csak azokból tudjanak gazdálkodni.

Afrikában 1964 óta rendezik meg a bajnokcsapatok részére kiírt küzdelmeket.

A térségi Bajnokok Ligája 2023–2024-es kiírásában 42 országból 54 csapat vesz részt,

a kétkörös selejtezőt a hatfordulós főtábla követi a 16 versenyben maradt egylet részvételével, majd a negyeddöntőkkel folytatódik a küzdelem, amely május 19-én ér véget. Mindez azonban nem generál kellő figyelmet a szponzorok részéről, a kontinens határait pedig nem „lépik át” a sorozat hírei.

Európában a kontinens BL-je gazdaságilag és szakmailag is nagyon erős, a térségi szövetség (UEFA) szervezi, és nem is adja ki a kezéből, bár a legerősebb nemzeteket képviselő klubokkal folyamatos egyeztetésekre van szükség, és szűk mezsgyén egyensúlyozva kell engedményeket tenni. Bár mindez már így is feszíti a sportági határokat:

2021 tavaszán 12 európai topklub bejelentette az UEFA-tól független Szuperliga megalakulását,

de mielőtt bármi komolyabb változás történhetett volna a megszokott, hagyományos menetrendben, a kizárással, eltiltással fenyegetett klubok visszakoztak. Az ötlet persze nem lett végleg lesöpörve az asztalról, bár elég nagy a csend körülötte, különösebb változás azóta sem történt.

Nem úgy az észak-amerikai, valamint az arab térségben.

Előbbi David Beckham csapatának, az Inter Miaminak az előretörésével, különösen Lionel Messi nyári szerződtetésével lépett szintet, és vált a korábbinál jóval népszerűbbé a világon az MLS.

Az arab térség a katari világbajnokság, majd a szaúdi bajnokság topcsapatainak jelentős nyári erősítései miatt kapott világszerte nagyobb publicitást.

A világ futballjának évtizedek óta kiváló játékosok sorát adó afrikai térség közben egyre hátrébb szorult – az AFL mentőövet jelenthet, talán új dimenziót is nyithat.