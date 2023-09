Az előző idény döntőse vár az FTC-re a Konferencialiga csoportkörében

A csoportkör sorsolása

A magyar bajnok a péntek 14.30-kor kezdődő sorsolást az első kalapból várta, 27 000-es UEFA-koefficiensével az utolsó, nyolcadik helyre fért oda. Ez a továbbjutási esélyeit erősítette, a kilátást egy közepesnél erősebb riválisra viszont gyengítette, bár a második kalapba is bőven kerültek izgalmas, a Ferencvárossal közel azonos játékerőt képviselő csapatok. Zárójeles megjegyzés: a negyedik kalapból várta a sorsolást a magyar bajnokot a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában óriási meglepetésre kiejtő feröeri KI Klaksvík, amely plusz egy kört még utána is ment, mielőtt búcsúzni kényszerült a legrangosabb kupasorozattól. Viszont így is első feröeri klubként élte meg a csoportkörös szereplést a nemzetközi porondon.

Az FTC neve hatodikként került elő a gömbök közül, így az F csoport lett a zöld-fehéreké. Ezt követően a második kalapos csapatokat húzták ki, az Ekl-győztes West Ham United korábbi legendája, Mark Noble az előző idény döntős csapatát, az AFC Fiorentinát sorsolta a zöld-fehérek mellé. A harmadik kalapból az egyik, ha nem a legkeményebb ellenfél, a belga KRC Genk került ugyanebbe a négyesbe, míg utolsóként – az elméletileg leggyengébb riválisok közül, miután a feröeri KÍ már kikerült – a szerb FK Csukaricski került ide.

Először lett meg az Ekl-csoportkör

Mivel ez még csak a harmadik kiírás a 2021-ben életre hívott harmadik számú kupasorozatban, így azért túl sok lehetőség sem adódott még a csoportkör megérésére. A 2021–2022-es évadban a kupagyőztes Újpest jutott a legtovább, a lila-fehéreket a harmadik körben a Basel ejtette ki kettős sikerrel (magyar szemszögből 1–2 és 0–4).

Az előző idényben a Kisvárda és a Mol Fehérvár FC is érdekelt volt még itt, és bár előbbi a Moldéval szemben nagy csatában kiesett (0–3, 2–1), utóbbi fölényesen hozta a Petrocub Hincesti elleni párharcot (5–0, 2–1), így a playoffkör is összejött. Sőt! A Vidi Kölnben 2–1-re nyert a Bundesligában hetedik együttes vendégeként, a németek ugyanakkor Fehérváron visszavágtak, így nem jött össze a dupla magyar csoportkör.

Három a magyar igazság alapon ezúttal viszont összejött, bár aligha ez volt a magyar bajnok Ferencváros terve az idényt megelőzően. Igaz, nem volt még olyan régen az az időszak, amikor egy ilyen lehetőség is felvillanyozta volna a komplett hazai szurkolóbázist.

Zsinórban hatodszor nemzetközi csoportkörben

Merthogy a közelmúltban történt meg: a nemzetközi kupákban zsinórban öt, csoportkör nélküli évet kellett várnunk arra, hogy egyáltalán legyen magyar csapat érdekelt az ősz folyamán.

Az azóta épített remek széria a Vidi 2018–2019-es Európa-liga-csoportkörével indult, és nem is volt rossz menetelés, hiszen a végső győztes Chelsea ellen is szerzett pontot a fehérvári alakulat, amely a londoniak (16) és a BATE Boriszov (9) mögött a harmadik helyen zártak (7), megelőzve a PAOK-ot (6).

Ezt követően a Ferencváros évei következtek: a 2019–2020-as El-idényben az Espanyol (11) és Ludogorec (8) mögött kevéssel maradt le a továbbjutásról (7), megelőzve a CSZKA Moszkvát (5), majd 25 év után ismét a BL főtáblájára léphetett a magyar rekordbajnok, hogy aztán ott a Juventus (15), a Barcelona (15) és a Dinamo Kijev (4) mögött legyen negyedik (1). Hozzá kell tenni, hogy Torinóban egészen a 92. percben 1–1-re állt a Fradi, végül Álvaro Morata találata jelentette azt a sikert, amivel megmaradt az esélye az olasz csapatnak a csoportelsőségre – ezzel pedig élt is.

A legutóbbi két évadban egyaránt az Európa-liga főtáblája jött össze a zöld-fehéreknek. A 2021–2022-es kiírásban a Leverkusen (13), a Betis (10) és a Celtic (9) is megelőzte a zárásként a németeket azért egyszer felülmúló magyar együttest (3), amely aztán az előző idényben 10 pontot szerzett, és az egymás elleni eredményeknek köszönhetően a Monacót (10), továbbá a Trabzonsport (9) és a Crvena zvezdát (6) is megelőzte, ez pedig rögvest nyolcaddöntőt is ért.

Ebben a szakaszban újra jött a Leverkusen, a „gyógyszergyáriak” pedig két 2–0-s sikerrel jutottak be a legjobb nyolc közé.

A mostani idényben a KÍ Klaksvík elleni meglepő Bajnokok Ligája-búcsú azt eredményezte, hogy a honi rekordbajnok rögvest a harmadik számú kupasorozatba csúszott, ott viszont a bajnoki ágon finoman szólva verhető ellenfelek érkezhettek: az ír Shamrock Rovers (4–0 és 2–0), a máltai Hamrun Spartans (6–1 és 2–1) és a litván Zalgiris (4–0, 3–0) elleni párharcokat pedig már a papírformának megfelelően könnyedén, kettős sikerrel vette a gárda.

Mindez azt jelenti, hogy egymás után a hatodik alkalommal került magyar csapat nemzetközi kupa csoportkörébe, és ahogyan a Bajnokok Ligájában (1995) és az UEFA-kupában/Európa-ligában (2004), az Európa-konferencialigában (2023) is a Ferencváros lett az úttörő.

Ami a további csoportkörös idényeket illeti: a Bajnokok Ligájában a Debrecen 2009-ben, a Ferencváros 2020-ban került be a legjobbak közé, az UEFA-kupában és az Európa-ligában pedig a Fradi a 2004-es szereplés után 2019-ben, 2021-ben és 2022-ben volt érdekelt ősszel, a Videoton/Mol Vidi FC (2012, 2018) kétszer, a Debrecen (2010) pedig egy alkalommal.

Hogyan tovább?

A csoportkörben szeptember 21. és december 14. között két-három hetes időközökkel lejátsszák a hat fordulót, amelyet követően az első helyezett csapatok (8) máris készülhetnek a márciusi nyolcaddöntőre (első meccs 7-én, visszavágó 14-én).

A második helyezettek is továbbjutnak a kvartettből, ők már február közepén érdekeltek lesznek a nyolcaddöntőbe jutásért vívott rájátszásban. A nyolc csoportmásodik az Európa-liga főtáblás mezőnyének nyolc harmadik helyezettjével kerül párba, kiemeltként, ami itt a gyakorlatban igazából csak annyit jelent, hogy az Ekl-másodikak játszhatják otthon az egy héttel későbbi, február 22-i visszavágót.

A kétmeccses párharcok győztesei csatlakoznak a csoportelsőkhöz a nyolcaddöntőben (nem kiemeltként, vagyis a legjobb 16 között hazai pályán kezdve), ahonnan már a megszokott módon feleződik a mezőny egészen a május 29-i athéni döntőig.

A Ferencvárosnak tehát az AFC Fiorentina, KRC Genk, Csukaricski csapatot felsorakoztató kvartettben kell az első két hely valamelyikén zárni, hogy egymás után második évben is érdekeltek legyenek a „kupatavaszon”. Sikerül ez?

(Borítókép: Az AFC Fiorentina játékosai pózolnak a Crvena Zvezda és az AFC Fiorentina barátságos mérkőzése előtt a Rajko Mitic stadionban 2023. július 26-án. Fotó: Srdjan Stevanovic / Getty Images)