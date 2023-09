„Mint egy gép, nem igaz? ­– tette fel a költői kérdést Klopp a liverpoolfc.com-nak adott nyilatkozatban. – Mind a négy meccsére igaz. Elképesztő, teljességgel lenyűgöző.”

Taktikailag okos, kész a játék piszkosabb részére is – beleteszi a kemény munkát, nem csak a látványos dolgokat: lő, meg bead, befut a támadó mögötti résekbe, ilyesmik. Remekül csapdázza az ellenfeleit: rendkívül fontos volt, ahogyan Dom és Curt (Jones) levédték a Darwin mögötti félterületeket. És akkor még nem is beszéltem arról, micsoda gólt szerzett! Pont mögötte álltam, tökéletesen láttam mindent. Hosszú ideje nem láttam ennyire tisztán eltalált lövést – mindezt ráadásul a kevésbé jó lábával. Ez – még egyszer mondom – klasszisteljesítmény volt

– értékelte a magyar válogatott csapatkapitányának vasárnapi teljesítményét a német szakember.

Korábban már beszámoltunk róla, az angol sajtó is odáig van Szoboszlai találatától. Szinte valamennyi orgánumtól a mérkőzés legmagasabb osztályzatát kapta az élete első Liverpool-gólját szerző középpályás, volt olyan portál, amelyik a meccs emberének választotta. Honfitársunk sajtója továbbra is irigylésre méltó, de rá is szolgált.

A The Athletic komplett elemzést szentelt a magyar játékosnak az Aston Villa elleni győzelem másnapján. A lap a remek rúgótechnika egyik titkaként – a rengeteg edzésmunka mellett – Szoboszlai viszonylag kis lábméretét említi. Tény, a 22 éves középpályás 42-es cipőt hord.

A két héttel ezelőtti, Bournemouth elleni mérkőzést követően a Premier League-nél is ismét a mezőny legjobbjának választott Szoboszlai maga is értékelte az összecsapást és a gólját.

Örülök, hogy megvan a három pont. Jól játszottunk, jól reagáltunk minden eshetőségre, mindenki megmutatta, mi rejlik benne, és összességében, csapatként is nagyon jól teljesítettünk. Nagyon boldog vagyok, hogy megszereztem az első gólomat az Anfielden. Ennél jobbat nem is kívánhattam volna. Hogy őszinte legyek, gyakoroltuk párszor ezt a szituációt edzéseken, és úgy két héttel ezelőtt volt két egymást követő olyan lövésem, vagy 50 méterrel szállt kapu fölé mindkettő… Ma jobban koncentráltam, hogy jól találjam el a labdát – bevált

– nyilatkozta szintén a klub hivatalos honlapjának a magyar játékos.