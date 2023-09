Megvan az új Ronaldo? Itt az újabb manchesteri csapatbotrány!

Az angol sajtó a Manchester United újabb botrányától hangos, sokan pedig már most az egy évvel ezelőtti Ronaldo-sztorit emlegetik ezzel kapcsolatban. Erik ten Hag, a „vörös ördögök” menedzsere hétvégén úgy döntött, nem viszi magával az Arsenal elleni londoni bajnokira Jadon Sanchót. A 23 éves szélső kimaradását azzal indokolta, elégedetlen volt a játékos edzéseken mutatott hozzáállásával.

Nap mint nap meg kell ütnöd egy bizonyos szintet a Manchester Unitednél, nekünk pedig néha nehéz döntéseket kell hoznunk a támadósort illetően. Ez történt most is, Jadon teljesítménye az edzéseken nem volt megfelelő, ezért nem tettem be a keretbe