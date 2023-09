A magyar válogatott csapatkapitánya szabályosan berúgta az ajtót a Premier League-ben: Szoboszlai Dominik már első három meccsén is kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Liverpoolban, a negyediken – a vasárnapi Aston Villa elleni bajnokin – pedig már meg is szerezte első gólját új csapatában. A remekül eltalált lövéssel a mérkőzés alaphangját is megadta, a vörösök végül 3–0-ra nyertek, így érthető módon jó hangulatú volt az értékelés is.