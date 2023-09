A Newcastle 20 éves középpályása a skótokat választotta az angolok helyett

Az idényben négy bajnokin is pályára lépő, a „szarkák” színeiben eddig 33 felnőttmeccsen szóhoz jutó középpályás az angliai Whitley Bayben született, és mindkét nemzeti együttesnél számításba vehető.

Az U19-eseknél még az angolokat (igaz, U16-ban, U17-ben és U21-ben a skótokat) erősítő Anderson ugyanakkor úgy határozott, hogy a felnőtteknél a skót válogatottban szeretne futballozni.

Steve Clarke szövetségi kapitány be is hívta gyorsan a Ciprus elleni pénteki Eb-selejtezőre, valamint az angolok elleni jövő keddi barátságos mérkőzésre készülő keretbe – vagyis még az is könnyen előfordulhat, hogy épp a „háromoroszlánosok” ellen debütálhat végül.