Egyre nagyobb a nyomás a Manchester United vezetőségén – írja a The Guardian. A lap beszámolója szerint egyre többen követelik a várandós barátnője bántalmazásával vádolt Antony eltávolítását a csapat keretéből. Erik ten Hag menedzsernek főhet a feje, ugyanis épp hétvégén kapott össze a brazil szélső posztriválisával, Jadon Sanchóval, míg a szintén jobb szélen bevethető Mason Greenwoodot az Antonyéhoz hasonló bántalmazási ügy miatt kellett kölcsönadja Spanyolországba.

Mint megírtuk, halálos fenyegetésekről, késsel és üveggel okozott fizikai bántalmazásról vallott a brazil UOL című lapnak adott interjúban Gabriela Cavallin, a Manchester Unitedban futballozó Antony korábbi barátnője – szúrta ki a Goal nemzetközi kiadása. A 23 esztendős nő még júniusban jelentette fel a brazil szélsőt, akivel szemben négyrendbeli erőszak a vád. A játékos mindent tagad, az interjú azonban ismét felkorbácsolta az indulatokat Brazíliában és Angliában is.

Olyannyira, hogy a Brazil Labdarúgó-szövetség kedden már jelezte is, Antony nem vehet részt a válogatott következő mérkőzésein, helyére az Arsenalban futballozó Gabriel Jesúst hívta be Fernando Diniz szövetségi edző. A szervezet közleménye szerint:

A hétfőn napvilágot látott hírek – amelyeket ki kell vizsgálni – kapcsán az állítólagos áldozat, a játékos, a brazil válogatott és a szövetség védelmének érdekében a szervezet arról tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a sportoló kikerült a nemzeti együttesből.

Más kérdés, hogy Cavallin hétfői interjújában csak megerősítette korábbi kijelentéseit, a 23 éves DJ ugyanis már júniusban feljelentette Antonyt, az eset pedig már akkor bekerült a nemzetközi sajtóba. A brazil szövetségnél azonban csak most érezték úgy, hogy kezdeni is kellene valamit az állításokkal. Jó kérdés, hogy az elmúlt két és fél-három hónapban, a széles körű felháborodás előtt, miért nem érezték ennek szükségességét.

Az mindenesetre egyértelmű, hogy az interjú sokkal nagyobb társadalmi nyomást fejtett ki a brazil szövetségre, mint a júniusi alaphír. A The Guardian beszámolója szerint pedig ugyanez igaz a futballista klubjára, a Manchester Unitedra is. Angliában számos jogvédő szervezet és a drukkerek egy része is azt követeli, tegyék ki a csapat keretéből a múlt nyáron 100 millió euróért vásárolt támadót.

A manchesteri együttes egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt az esettel kapcsolatban, ugyanakkor látva a másfél évvel ezelőtt szintén bántalmazással megvádolt Mason Greenwood ügyét, aligha kerülheti el Antony – legalább ideiglenes – felmentését a klub.

Sportszakmai szempontból aligha jöhetett volna rosszabbkor mindez, Erik ten Hag menedzser ugyanis épp a hétvégén kapott össze Antony posztriválisával, a szintén jobbszélsőként bevethető Jadon Sanchóval.

Az Antonyval szemben felhozott vádakat Brazíliában vizsgálják, és az ügyben feljelentést tettek a manchesteri rendőrségen is. A futballista a közösségi felületén tagadja az ellene felhozott vádakat.

Eddig a pillanatig tudtam csendben maradni annak érdekében, hogy semmi se zavarhassa meg a nyomozást, de a feljelentés óta elmúlt napokban a családom és én is rengeteget szenvedtünk a csendben. Bár egy nagyon szegény közösségben születtem és nőttem is fel, sosem éltem át ehhez hasonló helyzetet, melyben hamis vádak nyomán egyesek előzetesen igazságtalanul ítélkeznek felettem. A nyomozás bizonyítani fogja az ártatlanságomat. Biztos vagyok abban, hogy az igazság győzni fog, és mindaz a kár, amit a nevemen ejtettek, hamarosan a múlté lesz. Addig is köszönöm a megszámlálhatatlan támogató üzenetet, melyeket ebben a nehéz időszakban kapok tőletek!

– áll Antony hétfői közleményében.