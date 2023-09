Marco Rossi: Világsztárunk nekünk is van, Szoboszlai Dominiknak hívják

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Szerbiát tartja a csoportgyőzelem és a csütörtöki belgrádi Eb-selejtező esélyesének. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy nemcsak a szerbeknél vannak világsztárok, hanem nálunk is, például Szoboszlai Dominik személyében. Helyszíni jelentés Belgrádból, a Szerbia–Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki selejtező színhelyéről.

Koszovó, Koszovó, Koszovó...

Ahogy beérünk Belgrádba, rögtön tudatják velünk angolul, hogy mennyi az idő: Kosovo is Serbia, hirdeti az öles betűkből álló felirat az egyik gyaloghíd oldalán, az autópálya felett.

Ha esetleg kétségeink lennének afelől, hogy kit illet meg az albánok lakta tartomány, amelynek függetlenségét természetesen még mindig nem ismeri el Szerbia.

Itt, ebben a nacionalizmustól áthatott országban lép pályára csütörtök este 20.45-kor a magyar válogatott Szerbia ellen Európa-bajnoki selejtezőn a Rajko Mitics Stadionban, a Crvena zvezda otthonában. Nézők ezúttal nem lesznek, mivel márciusban, Podgoricában a 2–0-s szerb győzelemmel végződött, Montenegró elleni Eb-selejtezőn mindkét tábor nyomdafestéket nem tűrő módon szidalmazta egymást.

A stadion nem ismeretlen, 2020. október 11-én itt vertük meg Könyves góljával Nemzetek Ligája-mérkőzésen 1–0-ra a szerbeket, majd tavaly ősszel a Ferencváros ugyanitt kapott ki 4–1-re a Crvena zvezdától Európa-liga-csoportmeccsen. Jól ismerjük az utat a szállásunktól a pályáig, útba esik a Puna Krigla (Teli korsó) nevű hangulatos kocsma, a törzsvendégek régi ismerősként köszönnek ránk a kerthelyiségből.

Patinás stadion, T-54-es tankkal

Merthogy Belgrádban tombol a szeptemberi nyár, 30 fok van, minden adott a remek mérkőzéshez. Maga a stadion, amit a 101 éve született legendás jugoszláv futballistáról, Rajko Miticsről neveztek el, nem éppen vadonatúj létesítmény, kereken hatvan éve nyitották meg, nem lehet összetéveszteni a négyéves, csillogó-villogó Puskás Arénával. 51 755 nézőt fogad be, de csütörtök este csak iskolás gyerekek lesznek a zárt kapus büntetés következtében. (Mitics, a Zvezda legendája 59-szer játszott a jugoszláv válogatottban, többek között a helsinki olimpia döntőjén is, ahol 2–0-ra megverte az Aranycsapat Puskás és Czibor góljával őket.) A klub főszponzora különben a Gazprom, a lelátó komplett keleti karéját beborítja az orosz olaj- és gázipari óriás reklámfelirata.

Odabent hatalmas T-54-es harckocsi fogad, minden felirat azt hirdeti, hogy Koszovó és Metohija Szerbia elidegeníthetetlen része, a bejáratnál pedig, a jegyszedő fülkéje faláról Kapetan Dragan arcképe néz le ránk. Ő nem más, mint Dragan Vasziljkovics, a Knini Nindzsák (Kmindze) vezére, akit 2007-ben Ausztráliában tartóztattak le az emberiség ellen elkövetett bűntettek miatt. Később kiadták Horvátországnak, 2020 márciusában szabadult, a horvát börtönben eltöltött évek nem tűnhettek nyaralásnak...

Az esti sajtótájékoztatóig van még idő, elbandukolunk a dombtetőre épült Szent Száva-templomhoz. A Balkán legnagyobb székesegyházaként hirdetett gigantikus építmény alapterülete 3000 négyzetméter. Nem egy antik darab, 1935-ben fogtak hozzá a felépítéséhez, de a világháború közbeszólt, és csak 1989-ben fejezték be. Maga a névadó jóval korábban élt, 1174 és 1236 között, a szerb államiság megteremtőjének tekintett Nemanja István fejedelem legkisebb fia volt.

A Balkán legnagyobb templománál

A templom tényleg gyönyörű, elképesztő mennyiségű követ, márványt építettek bele, az aranyozással sem fukarkodtak. A 2003-ban meggyilkolt szerb miniszterelnököt, Zoran Djindjicset itt ravatalozták fel. A templomtól másfél kilométeres séta a Rajko Mitics Stadionig, simán visszaérünk a sajtótájékoztató kezdetére. Belgrád különben sok tekintetben emlékeztet Budapestre, nagyjából olyan, mint a magyar főváros – volt 25-30 évvel ezelőtt.

A sajtótájékoztatóra Marco Rossi szövetségi kapitányt Loic Nego, a Le Havre légiósa kísérte el. Nego a Rossi-korszak mindhárom, Szerbia elleni meccsén játszott, az első kettőn csereként, a harmadik, 1–0-ra elveszített találkozón kezdőként. Először arról kérdeztük Negót, vajon az a tény, hogy zárt kapus lesz a csütörtöki meccs, kinek jelent előnyt, esetleg hátrányt.

„Mi a játékra összpontosítunk, szurkolók nélkül is képesek vagyunk jó meccset játszani, bár mindig jó, ha vannak nézők” – mondta a játékos.

A második kérdés a klubváltására vonatkozott, illetve hogy kezdeni fog-e csütörtökön.

Mindegy, hogy melyik klubból érkezem a válogatottba, a Le Havre-ból vagy a Fehérvárból, ugyanúgy készülök, maximális odaadással. Hogy játszom-e, az majd kiderül, bár javítja az esélyeimet, hogy többen is sérültek a posztomon.

Mi a véleménye a szerb válogatottról? – kapta Nego a következő kérdést.

„Tudjuk, hogy a szerb válogatott nagyon erős, kiváló játékosokkal, de nálunk is nagyszerű futballisták vannak.”

Még nem kaptunk gólt 2023-ban

Magyarország eddig még nem kapott gólt a 2023-as mérkőzésein. Ennyire jó a védelme a válogatottnak?

„Nem az a lényeg, hogy kapunk-e gólt vagy sem, hanem hogy győzzünk. És mi győzelemre fogunk hajtani holnap este. Persze ha megússzuk gól nélkül, az már minimum egy döntetlent jelent” – válaszolt a játékos.

Nego után Marco Rossi vette át a mikrofont, és mindjárt egy kényes kérdést kapott, ami arra vonatkozott, hogy mivel egyik csapatnak sem rossz a döntetlen, hiszen azonos pontszámmal vezetik a G csoportot, lehet-e, hogy mindketten egy pontra hajtanak majd?

Én képtelen vagyok úgy felkészíteni a válogatottat, hogy döntetlen érjen el – szögezte le Rossi, és még csak nem is mosolygott hozzá. – Mindenki ismeri a szerb válogatott erejét, a játékosaik kvalitásait. Mélységesen tiszteljük őket. Egy ponttal természetesen elégedettek lennénk, de fogalmam sincs, hogyan kell ikszre játszani. Mindezt a lehető legkomolyabban mondom.

Feltették az obligát kérdést, hogy dönthet-e a csütörtöki meccs a csoportelsőségről.

Rossi beérné a második hellyel

„Még csak a negyedik fordulónál tartunk, még lehetetlen megmondani, hogy ez a mérkőzés dönteni fog-e vagy sem. Papíron Szerbia erősebb csapat, mint mi, ő az első hely esélyese, mi boldogok lennénk, ha másodikként továbbjutnánk. De tudatában vagyunk annak, hogy Szerbia az Szerbia, bárkit képes legyőzni.”

Lehet, hogy könnyebbséget jelent a magyaroknak, hogy két szerb sztár, Milinkovics Szavics és Alekszandar Mitrovics Szaúd-Arábiában játszik? Ezt firtatta az egyik szerb újságíró.

„Először is, ők csak pár hete költöztek Arábiába. Másfelől a szaúdi bajnokságot többé nem becsülhetjük le, egyre erősebb az a liga. Mitrovicsék még mindig a legjobbak közé tartoznak a posztjukon, és ugyanez elmondható az Ajaxtól a Fenerbahcéba szerződött Tadicsról is. Különben nézzék csak meg Mitrovics utóbbi három gólját, amit már Szaúd-Arábiában rúgott! Nem úgy tűnik, mintha elfelejtett volna futballozni.” (Rossi fogta a fejét, jelezve, micsoda gólokat rúgott Mitrovics.)

A mi világklasszisunk Szoboszlai

Az Index kérdése arra vonatkozott, mi várható Szoboszlai Dominiktól, aki élete formájában futballozik a Liverpool csapatában.

Na látja, amikor a szerb világklasszisokról áradozunk, ne felejtsük el, hogy nekünk is van világklasszisunk, Szoboszlai Dominiknak hívják. Ő a válogatottunk sztárja, remekül kezdett a Liverpoolban, reméljük, tudja folytatja a remeklést a válogatottban. Elégedettek leszünk, ha csak azt nyújtja, amit a Liverpoolban, se többet, se kevesebbet. (Itt már elmosolyodott Rossi.)

Kerkez Milos szerb gyökerekkel rendelkezik, vajon ez mennyiben hat ki a játékára?

„Beszéltem vele, nyugodtnak tűnt, de nyilván dúlnak benne az érzelmek, hiszen Szerbiában született. Reméljük, hogy kordában tudja tartani az érzelmeit, és tudása legjavát nyújtja csütörtökön.”

Mit szól ahhoz, hogy Dejan Sztankovics lett a Ferencváros edzője? És figyeli-e a Topolya csapatát? – kapta Rossi a kérdést egy szerb kollégától.

Máté Csaba előtt le a kalappal

„Sztankovicsot nem ismerem személyesen, de tudom, hogy Olaszországban nagyszerű játékos volt. Edzőként pedig a Sampdoriánál, az én egykori klubomnál megtette, ami tőle tellett, de azt a csapatot Pep Guardiola vagy Jürgen Klopp sem menthette volna meg a kieséstől. Minden elismerésem Sztankovics elődjéé, Máté Csabáé, őt már Pakson is ismertem, most pedig a Fradinál fantasztikus munkát végzett, amit a szurkolók is méltányoltak. A klub döntését el kell fogadni. Szóval le a kalappal Máté Csaba előtt. Ami a Topolyát illeti, minden határon túli magyar gyökerű csapatot figyelünk, mert mindenhonnan érkezhetnek játékosok a válogatottba.”

A csütörtökön 20:45-kor kezdődő mérkőzésről élő, szöveges tudósítást olvashatnak az Indexen, majd a helyszínről összefoglalóval és nyilatkozatokkal jelentkezünk.

EURÓPA-BAJNOKSÁG 2024, SELEJTEZŐ

G CSOPORT

18:00: Litvánia–Montenegró

20:45: Szerbia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)

A magyar válogatott eddigi mérkőzései:

Március 27.:

Magyarország–Bulgária 3–0

Június 17.:

Montenegró–Magyarország 0–0

Június 20.:

Magyarország–Litvánia 2–0

A G CSOPORT ÁLLÁSA 1. MAGYARORSZÁG 3 2 1 – 5–0 5 7 2. Szerbia 3 2 1 – 5–1 4 7 3. Montenegró 3 1 1 1 1–2 –1 4 4. Bulgária 4 – 2 2 2–6 –4 2 5. Litvánia 3 – 1 2 1–5 –4 1

(Borítókép: Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitánya a belgrádi Rajko Mitic Stadionban tartott sajtótájékoztatón 2023. szeptember 6-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)