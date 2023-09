A csapat történetében most először egy nő ülhet le a spanyol női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi székébe. A csókbotrányba keveredett Luis Rubiales helyén megbízott elnökként tevékenykedő Pedro Rocha irányításával ugyanis a csapatot világbajnoki címig vezető, kedden menesztett Jorge Vilda helyére eddigi segítőjét, Montse Tomét nevezték ki.

Mint korábban beszámoltunk róla, a Spanyol Labdarúgó-szövetség kedden menesztette posztjáról Jorge Vildát, a női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát. A szakember kevesebb mint három hete nyerte meg hazája élén a világbajnokságot. Bár a hivatalos közlemény nem tért ki az elbocsájtás okaira, sajtóhírek szerint Vildának azért kellett mennie, mert megtapsolta a felfüggesztett elnök, Luis Rubiales másfél héttel korábbi beszédét, melyben a sportvezető közölte, botránya ellenére sem mond le önként az elnöki hivataláról.

A szövetség első embere még Sydney-ben, a világbajnoki cím ünneplésének közepette szájon csókolta a válogatott egyik játékosát, Jenni Hermosót, amelyből utólag hatalmas botrány kerekedett. A sportvezetőt többek között szexuális zaklatással vádolták tette miatt, főleg annak ismeretében, hogy Hermoso utólag leszögezte: nem élvezte az esetet, de abban a pillanatban nem tudott mit csinálni. Rubialest felszólították a lemondásra, de a 46 éves elnök a szövetség gyűlésén elmondta: nem távozik posztjáról. Az ügy azóta vett néhány cifra fordulatot, a többi között napvilágra került egy videó, amelyen az látható, a csapat tagjai, sőt, maga Hermoso is viccelődött eleinte az eseten, miközben épp a kereszttűzbe került elnök jelezte a csapat felé, kellemetlenül érzi magát a történtek miatt.

Rubialest azóta felfüggesztette a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA), így pedig az RFEF élén is ideiglenes elnök tevékenykedik. Pedro Rocha megbízott elnök vezetésével – aki elnézést kért a szurkolóktól elődje „elfogadhatatlan” viselkedéséért, aki véleménye szerint „komoly károkat okozott a spanyol futballnak és sportnak egyaránt” – született immáron döntés Vilda menesztéséről, és azóta már az utódlásáról is…



Kedden kora este az RFEF ugyanis bejelentette, hogy a nemzeti csapat történetében először női szakvezetőt nevezett ki Montse Tome személyében. A 41 éves szakember 2018 óta Vilda segédedzőjeként dolgozott. Így az előléptetett pályaedző tűnik jelen pillanatban a botrány egyetlen igazi nyertesének. Kérdés, a személye segíthet-e csillapítani a kedélyeket: a világbajnok keret tagjai ugyanis korábban bejelentették, sem Rubialesszel, sem Vildával nem hajlandóak többé együtt dolgozni.



A most eltávolított Vilda egyébként szintén kritizálta Rubialest a csók miatt, hangsúlyozta, helytelen volt az elnök viselkedése, amelyet személyesen is elfogadhatatlannak tart. Hozzátette, egyáltalán nem amiatt tapsolt, mert egyetértett volna az azóta már felfüggesztett elnök kéretlen csókjával. Ezen kijelentések viszont már nem változtattak a – játékosai által már a vb előtt is sokat kritizált szakvezető – helyzetén, világbajnoki cím ide vagy oda, immár nem ő vezeti a női válogatottat.