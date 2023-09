A nyári időszak egyik legnagyobb kérdése volt, hogy a 43-szoros magyar válogatott Sallai Roland marad-e az SC Freiburg játékosa, vagy új kihívást keresve továbbáll Németországból. Korábban több olasz (Bologna, SS Lazio) klub, valamint a török Fenerbahce érdeklődéséről is lehetett hallani vele kapcsolatban – aztán viszont úgy alakult, maradt a Bundesliga élvonalában.

Pedig a Tuttomercatoweb információi szerint lett volna konkrét ajánlata a váltáshoz, méghozzá a Steven Gerrard vezette el-Ettifagtól. A szaúdi klub állítólag háromszor is próbálkozott Sallai menedzsmentjénél, legutóbbi ajánlatuk pedig a magyar játékos jelenlegi fizetésének ötszörösével kecsegtetett. A 26 éves játékos azonban ellenállt a pénz csábításának, és végül – a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokságot is szem előtt tartva – a Freiburgnál maradt.

A döntés kifizetődő lehet, ugyanis kifejezetten jól kezdte a 2023–2024-es idényt: a bajnokságban három meccs után egy góllal áll, míg a Német Kupában egy meccsen egy gól és egy gólpassz a szélső mérlege.

Sallai türelme más fronton is gyümölcsöző lehet, sajtóhírek szerint ugyanis Olaszországból továbbra is kiemelt figyelemmel követik, legutóbb a José Mourinho vezette AS Roma állítólagos érdeklődését dobta be a helyi sajtó.

Emlékezetes, a támadó előző idénye kifejezetten hektikusra sikeredett, ősszel súlyos fejsérülést szenvedett, majd felépülését követően összekapott edzőjével, Christian Streich-kel amiatt, mert édesapja nyíltan beszélt egy esetleges nyári klubváltásról. Tény, Sallai télen menedzsmentet váltott, nem is véletlen, hogy az olasz sajtó azóta még kiemeltebben foglalkozik vele, ugyanis új ügynöksége, a World Soccer Agency székhelye szintén Olaszország.