Glazerék a csőd szélén egyensúlyoznak a világ legnagyobb klubjával

The world’s greatest club – A világ legnagyobb klubja. A mai napig így hirdeti magát a Manchester United, miközben a fennhéjázó szlogen még régóta köszönőviszonyban sincs a valósággal. A háromszoros BEK/BL-győztes, húsz Premier League-elsőséggel ranglistavezető egyesület nettó adóssága a napokban meghaladta az egymilliárd fontot, és most már nyilvánvaló, hogy a Glazer család 2005 óta tartó uralma a tönk szélére juttatta a 145 éves egyletet.

Kedden több olyan hírt közölt a The Sun, amelyek közül egy is bőségesen elég ahhoz, hogy tönkretegyen egy futballklubot. Először is arról ír a brit bulvárlap, hogy megfeneklettek a Manchester United eladását célzó tárgyalások.

A negatív hír megjelenésének hatására egy pillanat alatt 600 millió fonttal csökkent a klub értéke: 3,9 milliárd fontról 3,3 milliárdra.

Az a helyzet, hogy a Glazer család, a Man. United amerikai tulajdonosa már régóta árulja a klubot, és be is jelentkezett két vevő. Egyfelől Sir Jim Ratcliffe, a leggazdagabb brit mágnás, másfelől Dzsasszim sejk, teljes nevén Dzsasszim bin Hamad bin Kalifa al-Tani, Katar korábbi trónörököse.

Csakhogy egyikük sem akarja megfizetni azt a hatmilliárd fontos (2600 milliárd forint) vételárat, amit Glazerék kérnek. Nem akarnak ötmilliárd fölé menni, mert úgy vélik, hogy az MU nem ér hatmilliárdot. Annyit, amennyiért a Glazer család megválna a Unitedtől.

Még olyan vad hírek is megjelentek, hogy amerikai tulajdonosai 10 milliárd fontra tartják a klubot! Miközben „papíron” 3,3 milliárd az értéke…

Ezért aztán a friss hírek szerint a tulajdonosok „le is vették a polcról” a Manchester Unitedet, már nem hirdetik eladásra.

Azt tudni kell, hogy a Glazer család 2005-ben úgynevezett tőkeáttételes felvásárlás útján szerezte meg a klubot 800 millió fontért, ami nagyjából azt jelenti, hogy egy fillért sem fektettek be saját zsebből.

Ehelyett gigantikus hitelt vettek fel, amelynek kamatait és törlesztőrészleteit a klub bevételeiből fizetik. Csak a kamatok törlesztése évi 60 millió fontot jelent. Erre mondják a szakállas pesti viccben: ügyes…

No de most, hogy egyrészt kikerült a piacról a klub, másrészt 600 millió fonttal csökkent a United eszmei értéke, egy csapásra 18,2 százalékkal esett a klub részvényeinek értéke.

Szóval nagy a baj.

És ebben a történelmi pillanatban derült ki, hogy a Manchester United adóssága túllépte az egymilliárd fontot, azaz jelen árfolyamon a 448 milliárd forintot, egészen pontosan 1,005 milliárd fontra rúg. (Hogy ezt az összeget zárójelesen kontextusba tudjuk helyezni, a budapesti atlétikai világbajnokság rendezése az új stadion felépítésével együtt mintegy 300 milliárd forintba került, vagyis az angol klub adóssága ennek a másfélszerese.)

Az adósság jelentős része a pazarló játékospolitikából jön össze.

E pillanatban ki nem fizetett transzferdíjak formájában 279,8 millió fonttal tartozik a klub, és ebben még nincs benne az a hatalmas összeg, mintegy 180 millió font,

amennyibe a nyári transzferek (Mason Mount, Andre Onana, Rasmus Höjlund, Altay Bayinidir, Szufjan Amrabat, Jonny Evans és Sergio Reguilon) kerültek.

Glazerék tavaly novemberben jelentették be, hogy eladó a klub, de most a nem kielégítő ajánlatok hatására hátraarcot csináltak.

Persze közben jelentősek a bevételek is. Nemrégiben írták alá az Adidasszal a tíz évre szóló, 900 millió font értékű mezszponzori szerződést, miközben a klub éves bevétele 630 millió fontról 640 millióra nőtt. Szóval a cash-flow jelentős, egyelőre van miből fedezni az adósságtörlesztést, de a kép akkor is felettébb sötét, aligha lehet a véletlen műve, hogy vevőjelöltek jelentkeztek. Akiknek egyelőre várniuk kell a portékára.