Véget ért egy korszak, 20 éve nem látott ilyet a futball világa

Az ötszörös aranylabdás portugál ráadásul még a fentebb nevezett évadban sem teljesen hagyta ki az elit sorozatot, hiszen a selejtezőben már pályára léphetett a Sporting CP játékosaként, ezt követően pedig a Manchester Unitednél hat, a Real Madridnál kilenc, a Juventusnál három, majd megint a Manchester Unitednél még egy kiírásban szerepelt, igaz, már a 2022–2023-asban sem lépett pályára.

A hétszeres aranylabdás Lionel Messi a 2004–2005-ös idényben mutatkozott be a Barcelona színeiben, és egészen 2021-ig csak a katalánoknál szerepelt, majd a legutóbbi két alkalommal már a Paris Saint-Germaint erősítette a Bajnokok Ligájában.

Az argentin klasszis sincs sokkal lemaradva, 163 fellépése minden idők harmadik legtöbbje, 129 találata a második, ahogyan a 40 gólpassza szintén.

20 – This will be the first UEFA Champions League campaign without either Lionel Messi or Cristiano Ronaldo featuring for the first time since 2002-03, after 20 consecutive seasons of at least one of them appearing in the competition. Era. #UCL pic.twitter.com/HEtNXxLIAX