Megszakadt Szoboszlai Dominik nagy sorozata, de mindez valahol borítékolható volt. A magyar válogatott középpályás – a hétvégi Wolverhampton elleni Premier League-meccsen az első perctől pályára lépett csapat mind a tizenegy tagjához hasonlóan – kimaradt a LASK Linz elleni Európa-liga-mérkőzés kezdőjéből. Azaz tétmeccsen most először kellett a kispadon helyet foglalnia a nyáron Lipcséből igazolt nyolcasnak.

A házigazda osztrákok ellenben nem takarékoskodtak, a hét forduló után a Bundesliga 3. helyén álló linziek összeállítása mindössze egy helyen változott a Klagenfurt otthonában 3–1-re megnyert szombati bajnokihoz képest. Ez is taktikai jellegűnek tűnt az első percek alapján, hiszen míg a hétvégén négyvédős rendszerben, a jobb bekk George Bellóval állt fel az együttes, addig ezúttal a bal oldali szárnyvédő, Rene Renner kapott bizonyítási lehetőséget egy 3–4–3-as alapformációban.

A Liverpoolnak hét év elteltével volt ismét jelenése a második számú európai kupasorozatban, miután a Premier League előző kiírásában nem tudott az első négy közé kerülni. Jegyezzük meg, a legutóbbi alkalommal egészen a döntőig jutott az El-ben – ami idén is a csapat céljai közt szerepel, miként azt korábban Szoboszlai is kijelentette.

A LASK bátran kezdett, az első percekben magasan letámadva igyekezett meglepni az ellenfelét, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani a házigazda. A lendület öt perc után apadni látszott, ahogyan azt várni lehetett, a Liverpool átvette a kezdeményezést és Ben Doak, majd Konsztantinosz Cimikasz beadása után igyekezett veszélyeztetni – utóbbinál Virgil van Dijk járt közel fejjel a gólszerzéshez. Amire azonban nem számíthattak túl sokan, az az, hogy a 14. percben a vendégvédelem csúnyán megeszi a Linz faék egyszerű szögletkombinációját és Sacha Horvath beívelése után Florian Flecker 17 méterről eleresztett lövésével megszerzi a vezetést a Linz (1–0)! Az Alissont helyettesítő Caoimhin Kellehernek esélye sem volt a hárításra, de az első számú posztfelelős brazilnak sem lett volna...

Az egygólos hátrány azonban idén a Liverpoolnak olyan közeli ismerős, mint szerencsésebb kollégistának a saját édesanyja arca: csaknem minden hétvégén látja. A PL első öt fordulójában négyszer is hátrányba került, ki mégsem kapott a Klopp csapat, háromszor fordított, egy bajnokit pedig döntetlenre mentett. A hátrányból gyűjtött tíz ponttal az öt topliga legnagyobb „feltámadója” eddig ebben a szezonban a Pool (a Real Madridot megelőzve).

Még a szünet előtt adódott is két nagy helyzete Darwin Núneznek, ám Tobias Lawal – különösen a második, rendkívül közelről érkező fejesnél – nagyot védett. Fordulás után aztán már az egyenlítés is összejött az uruguayi csatárnak. A Luis Díaz által kiharcolt tizenegyest bombázta a kapu jobb oldalába, hiába érezte az irányt ennél is az osztrák kapus (1–1).

Már az egyenlítés után, az utolsó 30 percre fordulva érkezett a pályára – harmadmagával – Szoboszlai. Nem sokkal később megszületett a második liverpooli gól is, Ryan Gravenberch centerezéséből a középen mindenkit állva hagyó Díaz vágta átvétel nélkül, hat méterről Lawal „szemei közé”, így pedig a kapuba a labdát (1–2).

A hajrában Szoboszlainak Harvey Elliott, majd Mohamed Szalah felé is volt egy-egy remek labdája, ám ezekből nem született gól. Ahogyan a hajrában Núnez-, majd egy újabb Elliott-lövés után sem. Nem úgy a 88. percben az egyiptomi támadó tizenhatoson belüli szólójából, három csel után alig három méterről – a kapus lábai közt – pöckölve a gólvonalon túlra a labdát (1–3). Így aztán az utolsó percekre, kissé lehiggadva, az első órát szinte végigvicsorgó Klopp is leülhetett a kispadra...

A Liverpool a második félidei teljesítményével begyűjtötte a három pontot, azaz a csapat tekintélyt parancsoló sorozata Ausztriában is folytatódott: az ellenfélnek ötödször is kevés volt egy góllal vezetni a vörösök ellen ebben az idényben.

LABDARÚGÁS

EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

LASK Linz–Liverpool 1–3 (Flecker 14., ill. Núnez 56. – 11-esből, L. Díaz 63., Szalah 88.)

