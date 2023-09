Januárban klubot váltana a magyar válogatott középpályása

A 23 éves futballista az M1 aktuális csatornának elárulta, a nyáron gyakorlatilag mindenben megállapodott a Watforddal – ahol korábbi trénerével, Valérien Ismaellel dolgozhatott volna együtt –, a Barnsley azonban túl sok pénzt kért érte, és ekkor már nem is volt lehetősége más opció után nézni, így például a Ferencvárosba való lehetséges igazolása is meghiúsult.

Úgy érzem, magasabb szinten kellene futballoznom. Ehhez most a pályán kell elsősorban bizonyítanom

– jegyezte meg Styles, aki szerint a téli átigazolási idényben vélhetően könnyebben válthat majd, hiszen ekkor már csak 18 hónap lesz hátra a szerződéséből, és így talán kisebb összegért is elengedné jelenlegi munkaadója.

A középpályás – aki nagyon szeretné már megszerezni első gólját a nemzeti csapatban is – elárulta, egyeztetett Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, az olasz szakember pedig arra biztatta, továbbra is teljesítsen jól a Barnsley-nál, és ha a válogatottban is kitart a jó forma, akkor ez segíthet rajta.

A válogatottról szólva Styles elmondta, óriási álma válna valóra azzal, ha kijutna a gárda az Európa-bajnokságra, erre pedig szerinte az együttes jelenlegi formája és a csapatot körülvevő hangulat miatt is óriási az esély.

Ön szerint mire megy a magyar válogatott az Eb-selejtezőkön? Az első két helyen zárva automatikusan kijutunk a 2024-es Eb-re!

Pótselejtezőről jutunk ki a németországi viadalra.

Sem egyenes ágon, sem pótselejtezőről nem jutunk ki...

A további menetrend

Október 14., szombat

Bulgária–Litvánia

Magyarország–Szerbia

Október 17., kedd

Litvánia–Magyarország

Szerbia–Montenegró

November 16., csütörtök

Montenegró–Litvánia

Bulgária–Magyarország

November 19., vasárnap

Szerbia–Bulgária

Magyarország–Montenegró