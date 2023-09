A Bayern München kétgólos hátrányból állt fel a Leipzig otthonában

A hazaiaknál Gulácsi Péter a kispadon ült, Willi Orbán pedig térdsérülése miatt továbbra sem állhat a szakvezetés rendelkezésére. A lipcseiek az első félidő közepén kétszer is betaláltak, így magabiztos, kétgólos előnnyel térhettek pihenőre, a Bayern – amelynek Lőw Zsolt a másodedzője – azonban a szünet után átvette az irányítást, és a játékrész közepére kiegyenlített. A Bayern ezzel a döntetlennel megőrizte veretlenségét.

A játéknap többi mérkőzésén a Leverkusen szezonbeli ötödik győzelmét aratta a Mainz otthonában, Xabi Alonso csapata 0–3-ra nyert, és állt élre a tabellán. A Stuttgart is idegenbeli győzelmet ünnepelhetett, és továbbra is kiváló formában játszik, ezúttal a Köln otthonából hozta el a három pontot kétgólos sikerének köszönhetően. Az Union Berlin sorozatban negyedik vereségét szenvedte el, és az újonc Heidenheim ellen is alul maradt.

Bundesliga, 6. forduló

1. FC Heidenheim–Union Berlin 1–0

1. FC Köln–VfB Stuttgart 0–2

FSV Mainz 05–Bayer Leverkusen 0–3

VfL Bochum–Borussia Mönchengladbach 1–3

VfL Wolfsburg–Eintracht Frankfurt 2–0

RB Leipzig–Bayern München 2–2

vasárnap játsszák:

SV Darmstadt 98–Werder Bremen 15.30

SC Freiburg–FC Augsburg 17.30

pénteken játszották: