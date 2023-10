Rossz passzban az MTK, a Fehérvár is átgázolt a kékeken

A fővárosiaktól a belső védő Kádár Tamás a 19. percben kapott azonnali piros lapot, majd az így is fölényt kiharcoló és helyzetekig jutó vendégek lendületét csak az újabb kiállítás törte meg. A védekező középpályás Khaly Thiam a 43. percben labdavesztés utáni rátartásra már a második sárga lapját gyűjtötte be, így ő is idő előtt mehetett zuhanyozni.

A kettős fórt már gólra váltotta a hazai gárda, amely Katona Mátyás találatával vonulhatott pihenőre.

A második játékrész elején növelte a különbséget a Fehérvár, majd az akkor eredményes válogatott karmester,

a végig nagy kedvvel és hasznosan játszó Kalmár Zsolt

a 88. percben ismét betalált a vendégek kapujába.

A Fehérvár sorozatban harmadik találkozóján maradt veretlen, ezeken másodszor nyert, a 8. forduló előtt a tabellán még második MTK egymás után másodszor szenvedett vereséget meggyőző különbséggel.

Egy héttel ezelőtt a címvédő és listavezető Ferencvárostól kapott ki otthon 6–1-re.

OTP Bank Liga, 9. forduló