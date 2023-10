Messi nélküli válogatott? Egyelőre felesleges tervezni

A szakember az együttes Peru elleni vb-selejtezője előtt újságírói kérdésre úgy válaszolt, egyelőre arról kell beszélni, hogy a hétszeres aranylabdás Messi csapatkapitányként ott van az argentin válogatottban.

Egy aktív játékosról van szó, miért akarjuk visszavonultatni?

– kérdezett vissza Scaloni.

Az Inter Miami 36 éves sztárja korábban úgy nyilatkozott, vélhetően nem folytatja pályafutását a 2026-os vb-ig, ugyanakkor kisebb izomsérülése ellenére most is ott van a dél-amerikai ország keretében, sőt a Paraguay elleni múlt csütörtöki mérkőzésen kis híján gólt is szerzett, csak a kapufa mentette meg az ellenfelet ettől.

Az argentin válogatott három forduló után százszázalékos teljesítménnyel a kontinentális selejtezőcsoport élén áll.