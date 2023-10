Küszöbön az Eb: 81 kimenetelből 80 jó a magyar válogatottnak

Bár az álom még nem vált valóra, rendkívül közel van a magyar labdarúgó-válogatott ahhoz, hogy – 1972 óta először – automatikusan kvalifikáljon az Európa-bajnokságra. Hogy mennyire vagyunk közel? A hátralévő két forduló 81 lehetséges kimeneteléből 80-nál is készülhetünk a németországi viadalra, és még a fennmaradó egynél is majdnem fixen ott lenne a pótselejtező reménye.

Az októberi két Eb-selejtezőn Marco Rossi csapata megszerezte azt a négy pontot, amit az olasz szakember előzetesen remélt, bár a szerbek hazai legyőzése (2–1) után aligha azt várta a közvélemény, hogy Litvániában szenvedős első félidő után a kétgólos hátrányból történő pontszerzésnek (2–2) is örülni kell, miközben egy győzelemmel fixen meglett volna a kijutás.

Fanyalgásra azonban így sincs ok. Egyrészt mert még egy gyengén sikerült meccsen belül is képesek voltunk olyan változtatásokra, hogy még a győzelem is benne volt a meccs végkifejletében, másrészt pedig megőriztük tavaly szeptember óta tartó veretlenségünket (az elmúlt tíz mérkőzésen hat győzelem és négy döntetlen volt a mérleg). Harmadrészt, és ami talán mind közül a legfontosabb: az Eb-selejtezőkön négy győzelemmel és két döntetlennel még úgy is vezetjük a csoportot, hogy a selejtező előtt favoritnak tartott, egy éve világbajnoki részt vevő szerbek egy találkozóval többet játszottak a mieinknél.

A G CSOPORT ÁLLÁSA 1. MAGYARORSZÁG 6 4 2 – 11–4 7 14 2. Szerbia 7 4 1 2 13–7 6 13 3. Montenegró 6 2 2 2 6–8 –2 8 4. Litvánia 7 1 3 3 8–12 –4 6 5. Bulgária 6 – 2 4 3–10 –7 2

Egyféleképpen eshetünk ki

Kezdjük ezúttal így, mert ez lesz a lényegesen egyszerűbb forgatókönyv.

A szisztémát talán már minden olvasónk ismeri, de írjuk le azért: a 2024-es Európa-bajnokságra a házigazda Németország mellett a tíz csoport első két helyezettjei kvalifikálnak, az utolsó három kvóta sorsa pedig a pótselejtezőn dől el.

A tabellát vizsgálva láthatjuk, hogy Bulgária már régen elszállt, sőt, most már Litvánia sem végezhet az első kettőben. Montenegró ugyanakkor még zárhat előttünk, hiába állunk hat ponttal jobban, és még a szerbek is előzhetnek. Így van olyan forgatókönyv, amiben nem jutunk ki egyenes ágon az Eb-re, mégpedig ez:

A magyar válogatott november 16-án kikap Bulgáriában,

majd november 19-én otthon Montenegrótól is,

november 19-én otthon Montenegrótól is, miközben Montenegró legyőzi Litvániát is,

Montenegró legyőzi Litvániát is, Szerbia pedig Bulgáriát.

Ha az utolsó négy meccsnek ez lesz a forgatókönyve, akkor Szerbia 16 pontot szerez és megnyeri a csoportot, Montenegró 14 ponttal zár, ahogyan Magyarország is, viszont az egymás elleni eredmények miatt Marco Rossi tanítványai járnának pórul (ez esetben nekünk 1, a montenegróiaknak 4 pontjuk lenne az egymás elleni meccsekről).

No, ha bármi ezek közül nem jön be, akkor (a 81 lehetséges kimenetelből 80-nál) kint vagyunk automatikusan az Eb-n!

Szófiai sikerrel a csoportelsőség is pipa lenne

Amennyiben a szerbek nem verik meg Bulgáriát, akkor legfeljebb 14 ponttal zárhatnak, és hiába lenne két vereségünk az utolsó két körben, az egymás elleni eredmények nekünk kedveznének (Magyarország 6 pont, Szerbia 0).

Ha Montenegró az idegenbeli meccs után otthon sem tudja megverni Litvániát, akkor még egy budapesti sikerrel együtt is csak legfeljebb 12 pontig juthatna, márpedig nekünk legalább 14 lesz.

Ha pedig a magyar válogatott legalább egy pontot szerez a következő két fellépésén, akkor Montenegró csinálhat bármit, nem tud előzni.

Mindez tehát azt jelenti, hogy ha november 16-án nem kapunk ki Szófiában, akkor kint vagyunk az Eb-n, sőt, ha nyerünk Bulgária vendégeként, akkor fixen csoportelsőként zárunk! (négy pont lenne az előnyünk az utolsó kör előtt a szerbekkel szemben.)

Mi a helyzet a pótselejtezővel?

Tegyük fel a matek kedvéért, hogy az említett egyetlen forgatókönyv valósulna meg, és a mieink a harmadik helyen zárnának az ötösben.

Ez esetben jöhet szóba a pótselejtező kérdése, ami a Nemzetek Ligája-remeklés miatt alapvetően egészen kiváló lehetőségeket kínál, hiszen a nyolcadik helyünkkel úgy álltunk, hogy csak akkor nem lenne esélyünk ezt elérni (amennyiben nem végzünk az első két helyen), ha az előttünk lévő hét gárdából legalább négy nem tud automatikusan kijutni.

Elnézve a csapatok sorát, erre minimális esély kínálkozott, ugyanakkor bármilyen furcsa, jelenleg nem lennénk pótselejtezősök!

Az NL-t megnyerő spanyolok, a portugálok és a belgák már kijutottak ugyan az Európa-bajnokságra, négy gárda azonban még nem. Sőt, kettő még csak továbbjutó helyen sem áll!

Az NL-ezüstérmes Horvátország csoportelsőként várta az októberi meccseket, de Törökországtól és Walestől is kikapott, így hirtelen már csak a harmadik helyen áll. Igaz, ugyanúgy 10 pontja van, mint utóbbi riválisának, és Wales még utazik Örményországba és fogadja Törökországot, míg a legutóbbi vb bronzérmese Lettországban vendégeskedik, mielőtt Örményország fogadja. Az is igaz viszont, hogy ha a már biztosan kijutó törököket is megverik a walesiek, és hat pontot szereznek az utolsó két körben, akkor mindenképpen a horvátok előtt végeznek az egymás elleni eredmények miatt (Wales 4 pont, Horvátország 1).

A D csoport állása: 1. Törökország 16 pont/7 meccs (13–6), 2. Wales 10/6 (8–8), 3. Horvátország 10/6 (10–4), 4. Örményország 7/6 (8–9), 5. Lettország 3/7 (5–17)

Ez tehát egy teljesen reális opciót fest, miként az olaszok sem lehetnek büszkék eddigi teljesítményükre.

Az Eb-címvédő ugyanis a legutóbbi döntős angolok ellen oda-vissza kikapott, és ami nagyobb probléma, ikszelt Észak-Macedóniában. Az ukránok elleni hazai siker sokat jelenthet ugyanakkor, hiszen november 17-én visszavágnak Rómában Enisz Bardiéknak, akkor pontszámban beérik a 13-nál járó ukránokat. Akik ellen a záró fordulóban, Leverkusenben elért döntetlen is azt jelentené, hogy az olaszok zárnak jobban. Itt Anglia már biztosan csoportelső, hiszen pontszámban matematikailag mindkét rivális beérhetné, de egymás elleni eredményekkel (Anglia 4 pont, Ukrajna 1 pont, ill. Anglia 6 pont, Olaszország 0) már biztosan előttük zárnának. Ráadásul az utolsó két körben Málta és Észak-Macedónia lesz a két rivális, amely ellen még lövést sem engedtek az első meccseken (4–0 és 7–0).

A C csoport állása: 1. Anglia 16 pont/6 meccs (19–3), 2. Ukrajna 13/7 (11–8), 3. Olaszország 10/6 (11–7), 4. Észak-Macedónia 7/6 (7–14), 5. Málta 0/7 (2–18)

A sorban a hollandok következnek, akik viszont óriási lépést tettek az Eb felé a 91. percben kiharcolt görögországi sikerükkel, így ugyanis csak akkor nem lesznek az első kettőben, ha a 2004-es Eb-győztes otthon több pontot szerez az eddig hibátlan, és már fixen csoportelső Franciaország ellen, mint az „oranje” az írek és a pont nélküli gibraltáriak ellen összesen... A pontazonosságnál a hollandok (6–0) örülhetnének a görögökkel szemben, és minden bizonnyal ilyenre sem kerül sor.

A B csoport állása: 1. Franciaország 18 pont/6 (13–1), 2. Hollandia 12/6 (10–7), 3. Görögország 12 (12–6), 4. Írország 6/7 (9–9), 5. Gibraltár 0/6 (0–21)

Végül térjünk ki a dánokra, és itt sem kell sokáig elidőzni: az együttes 19 ponttal a szlovénokkal nagy csatában vannak az első helyért. Már csak Kazahsztán kavarhat be, de két forduló alatt utóbbinak legalább öt ponttal kellene többet szereznie a legutóbbi kiírás elődöntősénél, amelyre még vár egy szlovénok elleni hazai rangadó és egy észak-írországi ütközet, miközben a kazahok San Marinót fogadják, mielőtt Szlovéniába utaznak.

A H csoport állása: 1. Szlovénia 19 pont (17–6), 2. Dánia 19 (17–7), 3. Kazahsztán 15 (12–9), 4. Finnország 12 (12–9), 5. Észak-Írország 6 (7–9), 6. San Marino 0 (1–26)

Az kizártnak látszik tehát, hogy végül az előttünk lévő hetesből legalább négy ne jusson ki automatikusan, más kérdés persze, hogy ha mégis itt kötnénk ki, akkor például egy Horvátország (vagy Lengyelország) elleni ütközetre mennyi szükségünk lenne...

De még egyszer: ez csak a matek része, hogy ha minden rosszul alakulna, reményeink szerint a bulgáriai meccs után már okafogyottá válik minden számolgatás.

Ön szerint mi lesz a magyar válogatott sorsa az Eb-selejtezőkön? Bulgáriában kiharcoljuk a részvételt.

Az utolsó meccsen, Montenegró ellen hazai környezetben biztosítjuk be a továbbjutást.

Csak a pótselejtezőről kvalifikálunk végül, már csak megszokásból...

Dráma: elbukunk, nem jutunk ki.

Kilencen már kint lesznek, de vannak meglepő égések is azért

A rendező németek mellett már nyolc nemzet biztosította helyét a 2024-es kontinensviadalon, a csoportok sorrendjében haladva Spanyolország és Skócia, Franciaország, Anglia, Törökország, Belgium és Ausztria, valamint Portugália készülhet már a folytatásra. Svédország viszont biztosan nem lesz ott az Eb-n sem helyezéssel, sem pótselejtezőről, bár az elmúlt napokban a belga–svéd meccs kapcsán legkevésbé a futballról szóltak a híradások...

Az F csoport állása: 1. Belgium 16 pont/6 meccs (16–3), 2. Ausztria 16/7 (15–7), 3. Svédország 6/5 (11–8), 4. Azerbajdzsán 4/6 (4–12), 5. Észtország 1/6 (2–18)

De nézzük a további helyeket.

Az A csoport lényegi kérdései eldőltek, a norvégok már csak a pótselejtezőben bízhatnak, jelenleg viszont Erling Haalandéké lenne az első csapat, amelyik erről lemarad (24. lett az NL-ben). A hollandokról, az olasz–ukrán és a walesi–horvát párharcról már fentebb értekeztünk, ezek közül egy-egy juthat automatikusan ki, a másik minden bizonnyal pótselejtezős lesz.

Az A csoport állása: 1. Spanyolország 15 pont/6 meccs (19–3), 2. Skócia 15/6 (12–3), 3. Norvégia 10/7 (11–9), 4. Grúzia 7/6 (9–13), 5. Ciprus 0/7 (2–25)

Az E csoportban meglepetésre Albánia áll a legjobban 13 pontjával, ráadásul a 10 pontos lengyelek már nem előzhetik meg, így előbbi már csak akkor nem jut ki az Eb-re, ha a csehek (11) legalább három ponttal szereznek többet a Moldova elleni és lengyelországi találkozón, mint Albánia Feröer és Moldova ellen, valamint Moldova legalább négy ponttal többet szerez Berat Djimsiti gárdájánál. Összegezve: ahhoz, hogy Albánia ne jusson ki automatikusan az kell, hogy: Moldova megverje őket és

a) Csehországban is nyerjen (15 pont), b) Csehországban ikszeljen (13),

miközben Albánia nem szerez pontot, és a 2–0-s albániai vereségre olyan eredménnyel feleljenek, hogy az egymás elleni eredményekben ne legyenek rosszabbakat. Továbbá, hogy a csehek nyerjenek Lengyelországban, hiszen Moldova ellen ebben a forgatókönyvben legfeljebb egy pont jöhetne össze. No, és ha a moldovaiak szereznek legalább négy pontot, és a csehek legalább hármat, akkor ott van még a feröeriek elleni meccs az albánoknak. Vagyis, hogy a rengeteg szót redukáljuk: nyugodtan készüljünk arra, hogy az albánok kijutnak, és a papírforma szerint a csehek is követik őket.

A csoport állása: 1. Albánia 13 pont/6 meccs (11–3), 2. Csehország 11/6 (8–5), 3. Lengyelország 10/7 (9–9), 4. Moldova 9/6 (6–6), 5. Feröer 1/7 (2–13)

Az I csoportban a közel-keleti háború következtében az izraeli nemzet meccseit halasztani kellett, így itt kérdéses, mikor lesz végleges sorrend. Ami a pályán történik: Románia (4 győzelem és 4 döntetlen) és Svájc (4 győzelem és 3 döntetlen) is veretlenül áll, de Izraelnek is csak egy svájci veresége van három győzelem és két döntetlen mellett.

Az I csoport állása: 1. Románia 16 pont/8 meccs, 2. Svájc 15/7 (20–8), 3. Izrael 11/6 (7–7), 4. Koszovó 7/7 (8–8), 5. Fehéroroszország 6/8 (7–14), 6. Andorra 2/8 (3–17)

Végül a J csoportban a portugálok 8/8-cal és 32–2-vel állnak, és már régóta fixen kint vannak, a második helyre Szlovákia jelentkezett be Luxemburgban kiküzdött 1–0-s sikerével. Északi szomszédunk két körrel a vége előtt öt ponttal vezet riválisával szemben és hattal Izland előtt. Szlovákia már csak akkor nem jut ki automatikusan az Eb-re, ha otthon kikap Izlandtól, idegenben Bosznia-Hercegovinától, miközben Luxemburg megveri Boszniát és Liechtensteint is, vagy Izland Szlovákia után Portugália otthonában is nyer, miközben az egymás ellen rangsoroló kategóriákban is jobban zárnak a szlovákoknál. Itt is csak a matekról beszélhetünk tehát, készüljünk a szlovákok Eb-szereplésére nyugodtan.

A J csoport állása: 1. Portugália 24 pont (32–2), 2. Szlovákia 16 (11–5), 3. Luxemburg 11 (8–18), 4. Izland 10 (15–10), 5. Bosznia-Hercegovina 9 (7–14), 6. Liechtenstein 0 (1–25)

A jelen állás pótselejtezős csapatok: Horvátország, Olaszország, Lengyelország, Izrael, Bosznia-Hercegovina, Finnország, Izland, Grúzia, Görögország, Kazahsztán, Luxemburg és Észtország.

Jelen állás szerint a 2. kalapból várnánk az Eb-sorsolást

Az Eb-csoportok sorsolását december 2-án 18 órakor Hamburgban tartják meg, a kalapbeosztás az Eb-selejtezős rangsor alapján készül annyi kiegészítéssel, hogy a németek mindenképpen oda kerülnek házigazdaként, és az övék lesz az A csoport első helye. Három csapat kiléte még ismeretlen lesz, mivel a pótselejtezőket csak később rendezik, de ezt már jól ismerhetjük, hiszen anno a 2021-re halasztott, részben hazai rendezésű kontinensbajnokság előtt mi is úgy vágtunk neki a négyes döntőnek, hogy ha sikerrel vesszük, akkor a német, francia, portugál hármas mellé kerülünk.

Az említett rangsorban a csoporthatodikak elleni eredményeket kivéve rangsorolják a gárdákat (mivel nincs mindenhol hat gárda), ez alapján pedig jelenleg a 7. helyen állunk, ami második kalapot érne, de az előttünk lévők közül matematikailag még csak a portugálokat nem tudjuk megelőzni. Szóval elsőség esetén lehet még itt kavarodás bőven (a belga–svéd meccs például még a „levegőben”, és Svájc is lehetne Románia előtt, ha nem halasztják el az Izrael elleni találkozót).

A csoportelsők jelenlegi rangsora 1. J Portugália 7 7 – – 28–2 26 21 2. B Franciaország 6 6 – – 13–1 12 18 3. C Anglia 6 5 1 – 19–3 16 16 4. F Belgium 6 5 1 – 16–3 13 16 5. D Törökország 7 5 1 1 13–6 7 16 6. A Spanyolország 6 5 – 1 19–3 16 15 7. G MAGYARORSZÁG 6 4 2 – 11–4 7 14 8. E Albánia 6 4 1 1 11–3 8 13 9. H Szlovénia 6 4 1 1 11–6 5 13 10. I Románia 6 2 4 – 7–4 3 10

(Borítókép: Illyés Tibor / MTI)